FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000RENK730
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