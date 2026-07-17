Netflix legte am Donnerstag nach Börsenschluss die Zahlen für das zweite Quartal. Demnach stiegen Umsatz und Nettogewinn um 13 bzw. fast 10 Prozent. Das lag im Rahmen mit den Erwartungen der Analysten. Die Zuschauer konsumierten im ersten Halbjahr 97 Milliarden Stunden Inhalte, etwa 2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Management lobte den Krimi "Nur für dein Leben" (Original: "I Will Find You") als beste neue Serie des Quartals und freute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer