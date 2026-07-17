In kurzen mündlichen Vorträgen werden neue Phase-1-Daten aus dem gesamten Incyte-Portfolio für solide Tumoren vorgestellt

Sowohl INCB161734, ein in der Erprobung befindlicher, hochwirksamer, selektiver und oral bioverfügbarer KRAS-G12D-Inhibitor, als auch INCA338901, ein bispezifischer TGFßR2×PD-1-Antikörper, werden derzeit im Rahmen laufender Phase-3-Studien als Erstlinienbehandlungen für Patienten mit fortgeschrittenem duktalem Pankreasadenokarzinom (PDAC) bzw. mikrosatellitenstabilem (MSS) Kolorektalkarzinom untersucht

Daten von Incyte werden im Rahmen von vier kurzen mündlichen Vorträgen auf dem European Society for Medical Oncology (ESMO)-Kongress 2026 vorgestellt und unterstützen die Bemühungen zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei schwer zu behandelnden Krebserkrankungen

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) 2026, der vom 23. bis 27. Oktober 2026 in Madrid stattfindet, in sechs Vorträgen Daten aus mehreren Programmen seines Onkologie-Portfolios vorstellen wird.

"Die auf dem ESMO-Kongress vorgestellten Daten werden das Engagement von Incyte für die Förderung von Innovationen zugunsten von Krebspatienten weiter verdeutlichen", sagte Dr. med. Pablo J. Cagnoni, President von Incyte und Global Head of Research and Development. "Zu den Vorträgen gehören wichtige aktuelle Erkenntnisse zu unserem KRAS-G12D-Inhibitor bei fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs und Darmkrebs, zu unserem bispezifischen TGFßR2×PD-1-Antikörper bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs sowie zu unserem CDK2-Inhibitor bei rezidivierendem epithelialem Eierstockkrebs Forschungsansätze, die unseren Fokus auf Bereiche widerspiegeln, in denen ein erheblicher Bedarf an neuartigen Therapien besteht."

Zu den Einzelheiten der Präsentation wichtiger Daten auf der ESMO gehören:

Kurze mündlicheVorträge

INCB161734 (KRAS G12D)

Safety and Efficacy of Oral KRAS G12D Inhibitor INCB161734 as Monotherapy or in Combination with Cetuximab (Cetux) in Patients (pts) with Advanced/Metastatic Colorectal Cancer (CRC)

(Session: Kurze mündliche Sitzung. Sonntag, 25. Oktober, 3:30 bis 5:00 Uhr ET [8:30 bis 10:00 Uhr MEZ]. Abstrakt #1007RO.)

Safety and Efficacy of INCB161734, a Novel Oral KRAS G12D Inhibitor, in Combination with Chemotherapy in Patients (pts) with Advanced/Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC)

(Session: Kurze mündliche Sitzung. Montag, 26. Oktober, 9:45 bis 11:15 Uhr ET [14:45 bis 16:15 Uhr MEZ]. Abstrakt #3137RO.)

INCA33890 (TGFßR2xPD-1)1

INCA33890, a TGFßR2xPD-1 Bispecific Antibody, with Standard of Care (SoC) Anticancer Therapies for Microsatellite Stable Colorectal Cancer (MSS CRC)

(Session: Kurze mündliche Sitzung. Samstag, 24. Oktober, 2:30 bis 4:00 Uhr ET [8:30 bis 10:00 Uhr MEZ]. Abstrakt #1954RO.)

INCB123667 (CDK2)

Preliminary Efficacy of INCB123667 (CDK2 Inhibition) with Bevacizumab in Recurrent Epithelial Ovarian Cancer (rEOC)

(Session: Kurze mündliche Sitzung. Freitag, 23. Oktober, 10:15 bis 11:45 Uhr ET [16:15 bis 17:45 Uhr MEZ]. Abstrakt #1241RO.)

Posterpräsentationen

Retifanlimab

Final Survival Outcomes (OS) in POD1UM-303/InterAACT-2: a Phase 3 Study of Retifanlimab (R) Carboplatin-Paclitaxel (CP) in First-Line (1L) Advanced Squamous Anal Cancer (SCAC)

(Session: Darm- und Analkrebserkrankungen. Sonntag, 25. Oktober, 7:00 bis 7:45 Uhr ET [12:00 bis 12:45 Uhr MEZ]. Abstrakt #3536P.)

INCB123667 (CDK2)

A Phase 3, Double-Blind, Randomized, Controlled Study of INCB123667 with Bevacizumab Versus Bevacizumab Alone as First-Line Maintenance Therapy for Advanced Epithelial Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer Overexpressing Cyclin E1 (MAESTRA 3; GOG-3146; ENGOT-OV106)

(Session: Gynäkologische Krebserkrankungen. Montag, 26. Oktober, 7:00 bis 7:45 Uhr ET [12:00 bis 12:45 Uhr MEZ]. Abstrakt #1336TiP.)

Weitere Informationen zum ESMO-Kongress 2026 finden Sie unter: https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2026.

Über Incyte

Incyte setzt neue Maßstäbe in der biopharmazeutischen Innovation. Dank fundierter wissenschaftlicher Expertise und einer konsequenten Patientenorientierung haben wir ein etabliertes Portfolio an erstklassigen Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio an Medikamenten der nächsten Generation in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Daten, die Incyte auf dem ESMO-Kongress 2026 vorstellen wird, sowie zu den Erwartungen von Incyte hinsichtlich der Bedeutung dieser Daten, das Potenzial der von Incyte erforschten Therapien wie INCA33890 und INCB161734 sowie die Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie sie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von Incyte, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte und Produktkandidaten nachzuweisen; die ausreichende Qualität der Daten aus klinischen Studien, um geltende behördliche Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von Incyte, mit seinen vermarkteten Produkten und Produktkandidaten sofern diese zugelassen werden kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; den Wettbewerb auf dem Markt sowie Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution; und jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

____________________________________ 1 INCA33890, ein bispezifischer Biclonics-Antikörper gegen TGFßR2 und PD-1, wird in Zusammenarbeit mit Merus (bestehende Partnerschaft) entwickelt; Merus gehört mittlerweile zu Genmab A/S.

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