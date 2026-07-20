Zug - Polypeptide soll von Samsung Biologics übernommen werden. Der südkoreanische Auftragsfertiger bietet 44,31 Franken je Aktie in bar und bewertet die Peptidherstellerin damit mit rund 1,5 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Angebots, und der Grossaktionär Draupnir Holding (55,7%) hat zugesagt, seine Aktien anzudienen, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Angebot entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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