NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Stahlhersteller seine Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Freitag anlässlich der Eckdaten für das zweite Quartal und der Anhebung der Unternehmensprognose. Er betonte die starke Stahlproduktion./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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