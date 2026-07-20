Mehr als 100 Prozent legte die Salzgitter-Aktie (620200) in den vergangenen zwölf Monaten zu. Damit bildet die Kursentwicklung die zuletzt sehr positive operative Entwicklung des Stahlherstellers ab. Denn das erste Halbjahr lief besser als erwartet, weshalb das Management am vergangenen Freitag zudem die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn im Gesamtjahr relativ deutlich anheben konnte. Nach vorläufigen Zahlen blieb der Außenumsatz im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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