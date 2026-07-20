Die Aktie von Fresenius gehört heute zu den stärksten Titeln des Tages im deutschen Leitindex DAX. Hinter Siemens Energy und RWE rangiert Fresenius auf Rang drei mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 42,62 Euro. Das Papier profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar aus dem Hause der Deutschen Bank.Unterstützung kommt von Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank, der sein Kaufvotum bekräftigt und das Kursziel weiter bei 55 Euro sieht. Nach seiner Einschätzung dürfte Fresenius ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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