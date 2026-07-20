SAP: Woche der Wahrheit | Ölpreis: Wieder über 90 - Tesla: Zahlen kommen & Adidas: WM-Gewinner
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|SAP: Woche der Wahrheit | Ölpreis: Wieder über 90 - Tesla: Zahlen kommen & Adidas: WM-Gewinner
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|Adidas hebt WM-Umsatzprognose an
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|Adidas-Aktie: Hat sich die WM ausgezahlt?
|Die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren ist gestern zu Ende gegangen. Da ist es selbstverständlich an der Zeit, Bilanz für Adidas zu ziehen. Hat die Mega-WM in Nordamerika die Erwartungen des Sportartikelkonzerns...
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|Adidas-Aktie: Die stille Ruhe vor dem möglichen Richtungswechsel
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|Adidas im Höhenflug: 0,2% Plus und das könnte erst der Anfang sein - Was das für Ihr Depot bedeutet!
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|SAP-Aktie: Wie stark wiegt der IBM-Schock?
|SAP hat die Übernahme der KI-Schmiede Prior Labs formal abgeschlossen, gleichzeitig sorgte der Kurseinbruch von IBM zuletzt für Verkaufsdruck bei Softwarewerten. Charttechnisch trifft der seit Monaten...
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|SAP-Aktie im Fokus: JPMorgan bleibt zurückhaltend und verweist auf Cloud und Cybersicherheit
|WALLDORF (IT-Times) - Zum Softwareentwickler SAP haben Analysten von JP Morgan einen Research-Bericht veröffentlicht und zeigen sich weiterhin zurückhaltend zum Unternehmen. Die US-Investmentbank JP...
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|SAP-Aktie: Die stille Spannung vor der nächsten Entscheidung
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|JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Toby Ogg befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit...
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|Grünheide: Tesla setzt auf steigende Nachfrage und will Produktion ausbauen
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|Elon Musk says robot fights are fun after watching China's humanoid robot battle
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|Neue E-Auto-Prämie: Schon 50.000 Mio. Euro ausgezahlt - Tesla vorn
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|Auch Tesla bekommt den Gegenwind im Autosegment zu spüren, doch in Grünheide läuft es blendend und es wird bereits an der Expansion gearbeitet
|Der Automobilsektor schlittert derzeit immer tiefer in die Krise. Insbesondere in Deutschland ertönen derzeit so ziemlich alle Alarmglocken. Die Gewerkschaften stellen sich schon mal auf harte Auseinandersetzungen...
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