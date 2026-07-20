SAP: Woche der Wahrheit: Ölpreis: Wieder über 90 US-Dollar, Tesla: Zahlen kommen & Adidas: WM-Gewinner

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran werden wieder größer und der Ölpreis zieht in die Höhe. Wir haben uns heute angeschaut, wie Anleger den Ölpreis spielen können und welche Termine diese Woche wichtig sind.Heiße Woche voraus - die wichtigsten Termin Die Quartalsberichtssaison steuert in den kommenden zwei Wochen auf ihren Höhepunkt zu. Mit Alphabet, Tesla und VW öffnen schon einige Schwergewichte ihre Bücher. Wir haben uns angeschaut, was erwartet wird, wer überraschen kann und wo Anleger eher vorsichtig sein sollten. Alibaba greift Anthropic und OpenAI an Der chinesische Techriese zündet die nächste Stufe im KI-Wettlauf und präsentiert mit KI-Modells Qwen3.8 die neueste …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran