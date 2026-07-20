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Markus Weingran
20.07.2026 15:27 Uhr
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SAP: Woche der Wahrheit: Ölpreis: Wieder über 90 US-Dollar, Tesla: Zahlen kommen & Adidas: WM-Gewinner

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran werden wieder größer und der Ölpreis zieht in die Höhe. Wir haben uns heute angeschaut, wie Anleger den Ölpreis spielen können und welche Termine diese Woche wichtig sind.Heiße Woche voraus - die wichtigsten Termin Die Quartalsberichtssaison steuert in den kommenden zwei Wochen auf ihren Höhepunkt zu. Mit Alphabet, Tesla und VW öffnen schon einige Schwergewichte ihre Bücher. Wir haben uns angeschaut, was erwartet wird, wer überraschen kann und wo Anleger eher vorsichtig sein sollten. Alibaba greift Anthropic und OpenAI an Der chinesische Techriese zündet die nächste Stufe im KI-Wettlauf und präsentiert mit KI-Modells Qwen3.8 die neueste …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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