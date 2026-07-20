Nach zwei Verlustwochen in Folge suchte der DAX am Montag zunächst um eine klare Richtung. Zum Handelsstart belasteten erneut steigende Ölpreise und die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Im Tagesverlauf drehte der Leitindex jedoch auf und kletterte in der Spitze um 0,6 Prozent in Richtung der 25.000er-Marke. Bis zum Feierabend schmolzen die Tagesgewinne jedoch wieder weitgehend ab. Deutlich schlechter schlugen sich der MDAX und SDAX.Am Ende blieb beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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