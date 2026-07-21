Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat im zweiten Quartal 2026 etwas weniger umgesetzt, die Profitabilität aber gesteigert. Die Jahresziele werden bestätigt. Der Umsatz sank zwischen April und Juni um 0,7 Prozent auf 2,74 Milliarden Franken, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich hingegen ein leichtes Plus von 1,1 Prozent. Der Auftragseingang legte derweil leicht zu. Dieser stieg um 1,0 Prozent auf 2,97 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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