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ad pepper media International N.V.: Zweites Quartal erneut auf Rekordniveau



21.07.2026 / 09:24 CET/CEST

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Nürnberg, Amsterdam, 21. Juli 2026 ad pepper media International N.V., einer der führenden Anbieter für Plattform-getriebene Geschäftsmodelle im Bereich Digital Marketing, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von TEUR 17.097 (Q2 2025: TEUR 11.089), was einem Anstieg von 54 Prozent entspricht. Beide operativen Segmente zeigten auch im zweiten Quartal eine starke Entwicklung sowohl im Umsatz als auch hinsichtlich Profitabilität: Das seit dem 1. Mai 2025 konsolidierte Segment solute erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von TEUR 13.359 (Q2 2025: TEUR 7.649) und ein EBITDA von TEUR 1.734. (Q2 2025: TEUR 942). Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal betrug rund 4 Prozent, während das EBITDA im gleichen Zeitraum um rund 6 Prozent gesteigert werden konnte (jeweils pro forma). Auch das Segment Webgains verzeichnete mit einem Plus von 9 Prozent auf TEUR 3.738 (Q2 2025: TEUR 3.440) ein sehr erfreuliches Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Das EBITDA von Webgains verbesserte sich um rund 17 Prozent auf TEUR 392 (Q2 2025: TEUR 336). Auf Gruppenebene ergab sich unter Berücksichtigung des Segments admin ein EBITDA des zweiten Quartals von TEUR 1.580 (Q2 2025: TEUR 573). Dies entspricht einer knappen Verdreifachung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahresquartal und dem besten zweiten Quartal der Unternehmensgeschichte. Im gesamten Sechsmonatszeitraum erreichte die Gruppe einen Umsatz von TEUR 35.824 und verdoppelte damit den Wert des Vorjahres (H1 2025: TEUR 14.623). Neben dem Umsatzwachstum konnte die Profitabilität mit einem EBITDA des ersten Halbjahres von TEUR 3.112 ebenfalls signifikant verbessert werden (H1 2025: TEUR 489). Die Liquiditätsreserve erreichte mit TEUR 28.868 erneut ein hohes Niveau, Fremdverbindlichkeiten bestehen nicht. ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 21. August 2026 den Bericht für das zweite Quartal veröffentlichen. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q2

2026 Q2

2025 H1

2026 H1

2025 Umsatz 17.097 11.089 35.824 14.623 % Wachstum 54,2 >100,0 davon solute 13.359 7.649 28.129 7.650 % Wachstum 74,6 >100,0 davon Webgains 3.738 3.440 7.695 6.973 % Wachstum 8,7 10,4 EBITDA 1.580 573 3.112 489 davon solute 1.734 942 3.188 942 davon Webgains 392 336 1.131 797 davon admin -546 -705 -1.207 -1.250 Liquide Mittel - - 28.868 31.020

Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. ir@adpepper.com



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