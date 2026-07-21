Am 27. Juli 2026 ab 9.30 Uhr ordnet CEO Jens Körner die jetzt kommunizierten Vorabzahlen ad pepper media International für das erste Halbjahr 2026 auf der Airtime-Plattform nochmals im Detail ein. Insofern sollten sich Investoren dieses Datum unbedingt merken. Boersengefluester.de wird aber ohnehin von der Investorenveranstaltung berichten. Daher an dieser Stelle nur die wesentlichen Rahmendaten: So steigerte das auf Performancemarketing und Preisvergleichsplattformen sowie Rabattcodes spezialisierte Unternehmen den Umsatz in den ersten sechs Monaten 2026 konsolidierungsbedingt von 14,62 auf 35,82 Mio. Euro. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) kam dabei - insbesondere getrieben durch die Tochter Solute - sehr deutlich von 0,49 auf 3,11 Mio. Euro voran. Der Cashbestand des frei von Bankverbindlichkeiten agierenden Unternehmens liegt mit 28,87 Mio. Euro - entsprechend 1,13 Euro je Aktie - weiterhin auf einem sehr hohen Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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