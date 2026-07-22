Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH



22.07.2026 / 09:43 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 22.07.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat ein überzeugendes Q2 EBITDA von €1,6 Mio. gemeldet - ein Wert, der 34% über unserer Prognose von €1,2 Mio. liegt. Dennoch haben wir unsere EBITDA-Prognose von €7,5 Mio. für das Jahr 2026 nicht angehoben, da wir aufgrund der durch den anhaltenden USA-Iran-Krieg gedämpften Verbraucherstimmung mit einem schwierigeren zweiten Halbjahr rechnen. Mit einem EBITDA von €3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist APM auf einem guten Weg, die Guidance für 2026 (€6,5 Mio. bis €7,5 Mio.) zu erreichen, zumal das vierte Quartal das mit Abstand stärkste des Jahres ist. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 91%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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