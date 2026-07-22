Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) hat ein überzeugendes Q2 EBITDA von €1,6 Mio. gemeldet - ein Wert, der 34% über unserer Prognose von €1,2 Mio. liegt. Dennoch haben wir unsere EBITDA-Prognose von €7,5 Mio. für das Jahr 2026 nicht angehoben, da wir aufgrund der durch den anhaltenden USA-Iran-Krieg gedämpften Verbraucherstimmung mit einem schwierigeren zweiten Halbjahr rechnen. Mit einem EBITDA von €3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist APM auf einem guten Weg, die Guidance für 2026 (€6,5 Mio. bis €7,5 Mio.) zu erreichen, zumal das vierte Quartal das mit Abstand stärkste des Jahres ist. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 91%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-07-22_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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