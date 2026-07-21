Daimler Truck CEO Karin Rådström erwartet, dass chinesische Hersteller von Elektro-Lkw in den europäischen Markt expandieren, was ein strukturelles Risiko verstärkt, das wir bereits seit einiger Zeit hervorgehoben haben. Europäische OEMs verfügen über wichtige Vorteile durch starke Marken, etablierte Kundenbeziehungen und umfangreiche Servicenetzwerke. Allerdings könnte die Verteidigung ihrer Position niedrigere Preise, höhere Rabatte oder zusätzliche Anreize erfordern, was den Druck auf die Rentabilität erhöht. Dies ist besonders besorgniserregend angesichts der strukturell höheren Arbeits-, Energie- und Herstellungskosten europäischer Produzenten. Die PKW-Industrie bietet eine klare Warnung, wie chinesische Konkurrenz die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Sektors umgestalten kann, ohne die etablierten Unternehmen sofort zu verdrängen. Da Frachtbetreiber zunehmend auf die Gesamtkosten des Eigentums fokussiert sind, nachdem sie jahrelang wirtschaftlichem und geopolitischem Druck ausgesetzt waren, könnten preisgünstigere Alternativen an Bedeutung gewinnen. Wir bestätigen unsere SELL-Empfehlung und das Kursziel von 30,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag
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