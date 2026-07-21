Die Lynas Rare Earths-Aktie bereite Anlegern zuletzt wenig Freude. Innerhalb der letzten drei Monate ging es mit dem Kurs des Seltenen Erden-Produzenten um über -25% bergab. Doch am Dienstagmorgen springt der Rohstofftitel um über +8% nach oben. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Drei Entwicklungen geben Rückenwind Der heutige deutliche Kursanstieg der Lynas Rare Earths Aktie lässt sich im Wesentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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