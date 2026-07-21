FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Nicolai Kempf am Dienstag. Herausgeragt hätten die Auftragseingänge des Nutzfahrzeugherstellers. Mit höheren Prognosen der Schweden für den Lkw-Markt in der Europäischen Union sei nicht zu rechnen gewesen, eher schon für den nordamerikanischen Markt./bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
© 2026 dpa-AFX-Analyser