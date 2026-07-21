Silver Hammer Mining Corp. kündigt eine weitreichende Expansion an: Das Unternehmen plant die Übernahme von Stroud Resources Ltd. und SilverMark Resources Inc. und positioniert sich damit als künftig global diversifizierter Silberexplorer mit Projekten in den USA, Mexiko und Marokko. Die Transaktionen sollen Silver Hammer Zugang zu fortgeschrittenen Silberprojekten wie dem Santo-Domingo-Projekt in Mexiko sowie zu einem umfangreichen Explorationsportfolio in Marokko verschaffen.Insgesamt entsteht ein bedeutender Ressourcenbestand mit über 25,7 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie "gemessen und angezeigt" sowie weiteren 13,4 Mio. Unzen in der Kategorie "geschätzt".Parallel dazu plant Silver Hammer eine Aktienkonsolidierung im Verhältnis 4 zu 1, bevor der neue, kombinierte Konzern unter dem Namen Silver Frontier Mining Corp. firmieren soll. Die bestehenden Stroud-Aktien werden im Zuge der Transaktion von der TSX Venture Exchange delistet, während die Aktien des neuen Unternehmens weiterhin an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden.Zudem ist eine begleitende Finanzierung von bis zu 10 Mio. C$ vorgesehen, die maßgeblich von Brancheninvestor Eric Sprott unterstützt wird und die Weiterentwicklung der kombinierten Projekte ermöglichen soll.Die geplanten Übernahmen sollen nicht nur die geografische Reichweite des Unternehmens erweitern, sondern auch die Kapitalmarktfähigkeit stärken. Mit einem erfahrenen Managementteam, einer breiten Projektpipeline und einer soliden Finanzbasis sieht sich Silver Hammer gut positioniert, um in einem erwarteten starken Silbermarkt langfristig Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Den Abschluss der Transaktion plant das Unternehmen im vierten Quartal 2026.Silver Hammer ist ein in Vancouver, Kanada ansässiges Silber- und Edelmetallexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Projekten in den USA. Zu den wichtigsten Projekten zählen Silver Strand (Idaho) und Eliza/Silverton (Nevada), die historisch hochgradige Silbervorkommen aufweisen.Stroud ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Sitz in Toronto, das sich auf Silber- und Goldprojekte in Mexiko konzentriert. Das Flagschiffprojekt ist Santo Domingo im Bundesstaat Jalisco, eine fortgeschrittene Silber-Gold-Lagerstätte mit bedeutenden Ressourcen.SilverMark ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf Edelmetall- und Basismetallprojekte in Marokko spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio aus früher produzierenden Minen und aussichtsreichen Explorationsgebieten.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de