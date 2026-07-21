NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will. Zudem gebe es nach den jüngsten Verlusten wieder verstärkt Käufer, die darauf setzten, dass der KI-Boom noch eine Weile laufen werde, hieß es.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, legte seit dem Handelsstart nahezu kontinuierlich zu. Rund zwei Stunden vor Börsenschluss gewann er 2,0 Prozent auf 29.172 Zähler hoch. Der stärker mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial kletterte um 0,8 Prozent auf 52.277 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 7.510 Punkte.

Der Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX) setzte nach den jüngst kräftigen Verlusten wieder zur Erholung an und stieg um 5,5 Prozent. Chip-Aktien wie AMD, Intel, Arm, Micron, Sandisk, Western Digital und Nebius stiegen im Nasdaq 100 um 8,0 bis 17,5 Prozent.

Der japanischen Finanzzeitung "Nikkei" zufolge hat TSMC mit Kunden darüber verhandelt, die Preise für Halbleiter im kommenden Jahr um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Grund hierfür sollen steigende Kosten für Fertigungsmaterialien sein. Die anstelle von Aktien an der Nasdaq-Börse gelisteten American Depositary Receipts (ADR) des taiwanesischen Chipgiganten legten an der Nyse um 5,5 Prozent zu.

Quartalsbilanzen bewegten ebenfalls kräftig. So brach die Aktie von Danaher um fast 12 Prozent ein, nachdem die Diagnostiksparte des Biotech-Unternehmens im zweiten Quartal gewinnseitig deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Für den Anteilschein des Rüstungsriesen Northrop Grumman ging es trotz angehobener Jahresziele um 2,5 Prozent abwärts und Halliburton büßten 5,8 Prozent ein. Analysten verwiesen darauf, dass beide beim operativen Gewinn die Markterwartung verfehlt hätten.

Das Zahlenwerk von General Motors kam bei Anlegern gut an: Die Aktie des Autobauers stieg um 5,2 Prozent, nachdem der Zielkorridor für den erwarteten Jahresgewinn angehoben worden war. Noch überzeugender war die Quartalsbilanz des Mischkonzerns 3M, dessen Papier an der Dow-Spitze um 7,5 Prozent hochsprang.

Unter Abstufungen durch die Investmentbank Morgan Stanley litten die Aktien der Software-Entwickler Intuit, Workday und Salesforce, wobei letztgenannte als Schlusslicht im Dow um 2,8 Prozent nachgab./ck/he

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