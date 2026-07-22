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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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22.07.26 | 08:54
305,55 Euro
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
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305,55306,3508:55
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5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE194,540,00 %
ALPHABET INC CL A305,55+0,38 %
BANCO SANTANDER SA11,998+0,45 %
DEUTSCHE BOERSE AG252,500,00 %
ECKERT & ZIEGLER SE14,0300,00 %
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE69,100,00 %
GEA GROUP AG59,250,00 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION184,94+0,20 %
PENTIXAPHARM HOLDING AG2,150-1,38 %
TESLA INC331,00-0,48 %
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