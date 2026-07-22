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Innerhalb weniger Tage hat sich bei Evotec vieles verändert. Eine überraschende Gewinnwarnung hat den Kurs regelrecht einbrechen lassen, Analysten stutzen daraufhin ihre Kursziele zusammen, und in den Foren wird hitzig diskutiert. Zehn Jahre lang notierte die Aktie nicht mehr so tief. Doch ausgerechnet jetzt, wo viele die Nerven verlieren, taucht ein altbekanntes Muster wieder auf. Reicht das für eine Erholung, oder bleibt der Kurs am Boden?

Heftige Gewinnwarnung - heftiger Kursrutsch

Die Hamburger Biotechfirma Evotec hat ihre Anleger kalt erwischt. Nach einem schwachen ersten Halbjahr musste das Unternehmen seine Prognose für 2026 deutlich zurücknehmen. Statt der erhofften 700 bis 780 Millionen Euro Umsatz rechnet man nun nur noch mit 570 bis 610 Millionen. Beim operativen Ergebnis droht sogar ein Minus von bis zu 105 Millionen Euro. Vorher war noch von einem möglichen Gewinn die Rede. Die Reaktion an der Börse fiel heftig aus, denn der Kurs brach zeitweise um rund 30 Prozent ein und fiel auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Mehrere Analysehäuser reagierten prompt. Berenberg strich das Rating von "Buy" auf "Hold" und senkte das Kursziel drastisch. Auch die Deutsche Bank und TD Cowen zeigten sich, was die Zukunft von Evotec angeht, zurückhaltend. Vorstandschef Christian Wojczewski versucht gegenzusteuern und verweist auf das laufende Sparprogramm "Horizon", bei dem Standorte geschlossen und bis zu 800 Stellen gestrichen werden sollen. Ob das reicht, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und dem Kurs damit auf die Sprünge zu helfen, bleibt aber offen. Unter Anlegern wird das Ganze mit gemischten Gefühlen betrachtet. Manche werfen dem Management vor, zu lange an zu optimistischen Zielen festgehalten zu haben. Andere richten den Blick nach vorn und sehen in der niedrigen Bewertung sogar eine Chance. Manche spekulieren offen über ein Übernahmeszenario, sollte sich ein Interessent für das Geschäft finden. Belegt ist davon bislang nichts, konkrete Signale gibt es keine. Klar ist aber: Evotec polarisiert!

Charttechnik

Charttechnisch sieht die Aktie angeschlagen aus, aber dennoch nicht ganz hoffnungslos. Spannend wird es beim Blick auf den RSI, denn fiel dieser Indikator in der Vergangenheit bei Evotec unter die Marke von 30, kam es oft im weiteren Verlauf zu einer Gegenbewegung. Genau das könnte auch diesmal wieder passieren. Sollte der Rebound tatsächlich einsetzen, wäre ein Anstieg in Richtung 4 oder sogar 4,50 Euro denkbar. Bleibt er aber aus, drohen weitere Rücksetzer, zumal die Marke von 3,20 Euro als wichtige Unterstützung gilt.

Was tun?

Die Zahlen von Evotec sind mehr als nur schwach, die Stimmung ist angeschlagen, und das Management muss erst wieder mühsam Vertrauen aufbauen. Fundamental bleibt Evotec ein Unternehmen im Umbruch, dessen Sparkurs wohl noch einige Zeit braucht, um Wirkung zu zeigen. Charttechnisch besteht zumindest die Chance auf eine kurzfristige Erholung, sollte das RSI-Muster erneut greifen. Wer neu einsteigen möchte, sollte sich der hohen Schwankungsanfälligkeit bewusst sein und nur mit Vorsicht und klaren Stoppkursen agieren.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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