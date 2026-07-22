Bei der Beteiligungsgesellschaft MBB läuft es so gut, dass nach der heutigen Meldung die Aktie mehr als grün wird: 2026 sollen bei MBB vom Umsatz nun 18 bis 20 % als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen übrig bleiben, während man zuvor noch eine operatie Marge von 15 bis 18 % angepeilt hatte. Vorläufigen Berechnungen zufolge erzielte MBB im zweiten Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis in Höhe von 75,2 Mio. Euro und übertraf den Vorjahreswert damit um fast 62 %. Die entsprechende Marge stieg um 8,7 Prozentpunkte auf 25,1 %. Der Umsatz der Beteiligungsgesellschaft stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 4,6 % auf 298,5 Mio. Euro. Die Aktie notiert über 5 % im Plus.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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