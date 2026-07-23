Die erneute Zuspitzung im Nahen Osten entfaltet am Öl- und Gasmarkt eine unmittelbare Sogwirkung. Bereits die bloße Wahrscheinlichkeit von Unterbrechungen der Seewege oder der Energieinfrastruktur treibt die Notierungen und lässt die Risikoprämie steigen. Für Anleger eröffnet diese Gemengelage aus plötzlicher Volatilität und struktureller Knappheit ein lohnendes Spielfeld. Wer die unterschiedlichen Geschäftsmodelle richtig deutet, kann von der aktuellen Marktbewegung überdurchschnittlich profitieren. Ein Blick auf BP, Zefiro Methane und Shell zeigt, wo die größten Hebel für den Investor in der Ölindustrie liegen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de