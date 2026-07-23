Die nächste Rohstoffkrise beginnt nicht beim Öl - sondern bei Graphit. Warum Rheinmetall und Focus Graphite plötzlich in dieselbe Richtung schauen

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Wenn geopolitische Krisen eskalieren, richten sich die Blicke der Finanzmärkte fast automatisch auf den Ölpreis. So auch jetzt, nachdem sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erneut verschärft hat. Die Straße von Hormus gilt als Lebensader des weltweiten Energiehandels. Jede Meldung über Angriffe oder Einschränkungen im Schiffsverkehr lässt Anleger über mögliche Versorgungsengpässe nachdenken. Doch vielleicht konzentriert sich der Markt auf den falschen Rohstoff. Denn während Öl kurzfristig die Schlagzeilen bestimmt, könnte sich im Hintergrund bereits die nächste strategische Rohstoffkrise entwickeln - und die beginnt nicht beim Öl, sondern bei Graphit.

Die Welt rüstet auf - und die Anforderungen verändern sich

Der Krieg in der Ukraine, die Spannungen im Nahen Osten und der geopolitische Wettbewerb zwischen den USA und China haben die Verteidigungsausgaben weltweit auf ein Niveau steigen lassen, das vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Unternehmen wie Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009), BAE Systems plc (ISIN: GB0002634946) oder Airbus SE (ISIN: NL0000235190) profitieren von milliardenschweren Beschaffungsprogrammen. Gleichzeitig investieren Regierungen massiv in Drohnen, Satelliten, Kommunikationssysteme, Luftverteidigung und autonome Plattformen. Doch moderne Verteidigung besteht längst nicht mehr nur aus Stahl, Aluminium und Sprengstoff. Sie wird zunehmend elektronisch, digital und energieintensiv. Genau dadurch rücken Rohstoffe in den Mittelpunkt, die lange kaum Beachtung fanden.

Der eigentliche Engpass entsteht eine Stufe früher

Ein modernes Waffensystem beginnt nicht in der Fabrikhalle eines Rüstungskonzerns. Es beginnt deutlich früher - bei den Materialien, aus denen Batterien, Sensoren, Wärmemanagementsysteme oder elektronische Komponenten gefertigt werden. Graphit spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die meisten Anleger kennen den Rohstoff vor allem aus Lithium-Ionen-Batterien. Tatsächlich enthält eine Batterie sogar deutlich mehr Graphit als Lithium. Gleichzeitig gewinnt Graphit auch in zahlreichen industriellen Hochleistungsanwendungen an Bedeutung. Ohne leistungsfähige Energiespeicher wären moderne Drohnen, mobile Kommunikationssysteme oder autonome Fahrzeuge kaum denkbar. Während Anleger häufig auf steigende Verteidigungsetats schauen, entwickelt sich im Hintergrund ein anderer Wettbewerb: der Kampf um die Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

China kontrolliert nicht nur den Rohstoff - sondern die Wertschöpfung

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung bei Graphit. China verfügt nicht nur über bedeutende Lagerstätten, sondern dominiert vor allem die Verarbeitung zu hochreinen Graphitprodukten. Genau diese Materialien werden später in Batterien, Hochleistungselektronik oder weiteren industriellen Anwendungen eingesetzt. Für Europa und Nordamerika entsteht daraus ein strategisches Problem. Denn selbst wenn ausreichend Graphit gefördert wird, fehlt häufig die eigene Verarbeitungskapazität. Die Europäische Union reagiert darauf mit dem Critical Raw Materials Act, Kanada und die USA investieren ebenfalls gezielt in den Aufbau eigener Lieferketten. Das Ziel ist klar: Kritische Rohstoffe sollen künftig nicht nur außerhalb geopolitischer Risikoregionen gefördert, sondern möglichst auch dort weiterverarbeitet werden.

Deshalb richtet sich der Blick zunehmend auf hochwertige Graphitprojekte

Nicht jede Graphitlagerstätte wird automatisch von dieser Entwicklung profitieren. Entscheidend sind mehrere Faktoren: die Qualität des Rohstoffs, die politische Stabilität des Standorts, die Wirtschaftlichkeit der Förderung und zunehmend auch die Möglichkeit, höherwertige Produkte selbst herzustellen. Genau an dieser Stelle verändert sich die Investmentstory vieler Graphitunternehmen. Während früher häufig allein die Ressourcengröße im Mittelpunkt stand, interessieren sich Investoren heute verstärkt für Projekte, die Teil westlicher Lieferketten werden könnten.

Focus Graphite verfolgt einen anderen Ansatz

Vor diesem Hintergrund könnte Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) für Anleger interessant werden. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife eines der hochgradigsten bekannten Flockengraphit-Projekte Nordamerikas. Ergänzt wird dieses durch das Projekt Tétépisca in Québec, das über eine bedeutende Ressourcenbasis verfügt und langfristig zusätzliches Entwicklungspotenzial bietet. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Ressource selbst. Focus Graphite arbeitet gleichzeitig daran, höherwertige Graphitprodukte herzustellen und größere Teile der Wertschöpfungskette abzudecken. Das Unternehmen erreichte zuletzt bei weiteren Tests einen Reinheitsgrad von 99,9996 Gewichtsprozent und entwickelt eine elektrothermische Reinigungstechnologie, die künftig die Herstellung ultrahochreiner Graphitprodukte ermöglichen soll. Dieser Ansatz passt genau zu den Entwicklungen, die derzeit in Nordamerika und Europa zu beobachten sind. Immer häufiger fördern Regierungen nicht nur neue Minen, sondern gezielt Unternehmen, die komplette Lieferketten innerhalb politisch stabiler Regionen aufbauen möchten.

Vielleicht schauen Rheinmetall und Focus Graphite tatsächlich in dieselbe Richtung

Auf den ersten Blick könnten Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) und Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) kaum unterschiedlicher sein. Das eine Unternehmen entwickelt militärische Systeme, das andere arbeitet an einem Graphitprojekt in Québec. Dennoch verbindet beide dieselbe langfristige Entwicklung. Je stärker Europa und Nordamerika ihre Verteidigungsfähigkeit ausbauen, desto wichtiger werden stabile Lieferketten für kritische Materialien. Moderne Verteidigung benötigt längst nicht mehr nur Produktionskapazitäten, sondern auch den sicheren Zugang zu den Rohstoffen, aus denen diese Technologien entstehen. Genau deshalb rückt Graphit zunehmend in eine strategische Rolle, die weit über Elektromobilität hinausgeht.

Fazit

Die nächste Rohstoffkrise könnte deutlich leiser beginnen als frühere Versorgungsengpässe. Während Ölpreise innerhalb weniger Stunden auf geopolitische Ereignisse reagieren, entstehen Engpässe bei kritischen Mineralien oft schleichend - mit jahrelangen Auswirkungen auf Industrie und Technologie. Die zunehmende Aufrüstung westlicher Staaten, der Ausbau künstlicher Intelligenz und die Elektrifizierung der Wirtschaft erhöhen den Bedarf an hochwertigen Graphitprodukten kontinuierlich. Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) positioniert sich mit seinen Projekten in Québec und seiner Strategie zur Herstellung hochreiner Graphitmaterialien genau in diesem Umfeld. Ob daraus langfristig eine erfolgreiche Investmentstory entsteht, hängt weiterhin von Faktoren wie Projektentwicklung, Finanzierung, technischer Umsetzung und der späteren Nachfrage ab. Klar ist jedoch: Während viele Anleger noch auf den Ölpreis schauen, könnte sich der nächste strategische Wettbewerb bereits um einen Rohstoff drehen, der bislang weit weniger Aufmerksamkeit erhält.

Quelle:

https://focusgraphite.com/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/critical-raw-materials-act_en

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm

https://www.handelsblatt.com/politik/international/iran-krieg-usa-und-iran-treiben-eskalation-am-golf-weiter-voran/100239702.html

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

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