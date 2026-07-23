Ich geb's zu, TRATON war für mich bis vor Kurzem einer dieser Namen, die man kennt, ohne wirklich zu wissen, was dahintersteckt. Heute ist das anders: Die Aktie des Münchner Lkw-Konzerns schießt um über +7% nach oben, nachdem die Halbjahreszahlen nicht nur solide, sondern richtig überzeugend ausfielen. Zeit, sich diesen VW-Ableger mal genauer anzuschauen. Wer TRATON überhaupt ist TRATON ist die Nutzfahrzeugsparte des Volkswagen-Konzerns an der VW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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