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Markus Weingran
23.07.2026 15:27 Uhr
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Meine Top 5 Drohnen-Aktien: Tesla: Enttäuschung - ServiceNow: Die Wende? - Repsol: Stark!

Alphabet sorgt für ein Novum in seiner Börsengeschichte. Seit 2004 ist die Aktie an der Wall Street gelistet und noch nie war der free Cashflow negativ. Jetzt ist das der Fall. Hohe KI-Ausgaben sorgen für rote Zahlen.Drohnen-Comeback? - Diese Aktien könnten wieder abheben Obwohl Drohnen mittlerweile als ein modernes Instrument der Kriegsführung gelten, hat die Branche zuletzt stark gelitten. Können die Aktien jetzt ihr Comeback feiern? Wer darauf setzen möchte, für den haben wir einen ETF, 5 Top-Aktien und ein ganz heißes Eisen Tesla: Höhere Ausgaben gegen Tristes Elon Musk hat nicht nur gemischte Zahlen präsentiert, er musste auch eingestehen, dass seine Steckenpferde Robotaxi und Robotik …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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