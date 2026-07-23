Meine Top 5 Drohnen-Aktien: Tesla: Enttäuschung - ServiceNow: Die Wende? - Repsol: Stark!

Alphabet sorgt für ein Novum in seiner Börsengeschichte. Seit 2004 ist die Aktie an der Wall Street gelistet und noch nie war der free Cashflow negativ. Jetzt ist das der Fall. Hohe KI-Ausgaben sorgen für rote Zahlen.Drohnen-Comeback? - Diese Aktien könnten wieder abheben Obwohl Drohnen mittlerweile als ein modernes Instrument der Kriegsführung gelten, hat die Branche zuletzt stark gelitten. Können die Aktien jetzt ihr Comeback feiern? Wer darauf setzen möchte, für den haben wir einen ETF, 5 Top-Aktien und ein ganz heißes Eisen Tesla: Höhere Ausgaben gegen Tristes Elon Musk hat nicht nur gemischte Zahlen präsentiert, er musste auch eingestehen, dass seine Steckenpferde Robotaxi und Robotik …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran