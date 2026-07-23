Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA70344Q1000 Patterson Metals Corp. 23.07.2026 CA70344Q2XXX Patterson Metals Corp. 24.07.2026 Tausch 7:1
US25401N5077 Digital Brands Group Inc. 23.07.2026 US25401N6XXX Digital Brands Group Inc. 24.07.2026 Tausch 40:1
US3073598852 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 23.07.2026 US3073598XXX Faraday Future Intelligent Electric Inc. 24.07.2026 Tausch 150:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA70344Q1000 Patterson Metals Corp. 23.07.2026 CA70344Q2XXX Patterson Metals Corp. 24.07.2026 Tausch 7:1
US25401N5077 Digital Brands Group Inc. 23.07.2026 US25401N6XXX Digital Brands Group Inc. 24.07.2026 Tausch 40:1
US3073598852 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 23.07.2026 US3073598XXX Faraday Future Intelligent Electric Inc. 24.07.2026 Tausch 150:1
© 2026 Xetra Newsboard