The following instruments on XETRA do have their first trading 24.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.07.2026
Aktien
1 AU000000KEY4 Key Petroleum Ltd.
2 AU000000PPE1 Peoplein Ltd.
3 AU0000049025 QuickFee Ltd.
4 US25401N6067 Digital Brands Group Inc.
5 US3073598696 Faraday Future Intelligent Electric Inc.
6 CA70344Q2099 Patterson Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3450069XXX Mitsubishi HC Capital UK PLC
2 XS3429338XXX Asian Development Bank (ADB)
3 EU000A4EUXXX European Investment Bank (EIB)
4 DE000A383XXX BSK 1818 AG
5 US42711MAXXX Hercules Capital Inc.
6 XS2365120XXX Rail Capital Markets PLC
7 US89417EAXXX The Travelers Companies Inc.
8 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 IE000KR2IXXX PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.07.2026
Aktien
1 AU000000KEY4 Key Petroleum Ltd.
2 AU000000PPE1 Peoplein Ltd.
3 AU0000049025 QuickFee Ltd.
4 US25401N6067 Digital Brands Group Inc.
5 US3073598696 Faraday Future Intelligent Electric Inc.
6 CA70344Q2099 Patterson Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3450069XXX Mitsubishi HC Capital UK PLC
2 XS3429338XXX Asian Development Bank (ADB)
3 EU000A4EUXXX European Investment Bank (EIB)
4 DE000A383XXX BSK 1818 AG
5 US42711MAXXX Hercules Capital Inc.
6 XS2365120XXX Rail Capital Markets PLC
7 US89417EAXXX The Travelers Companies Inc.
8 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 IE000KR2IXXX PIMCO Advantage StocksPLUS US Large Cap UCITS ETF
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