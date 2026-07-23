The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2026
ISIN Name
CA62426E4022 MOUNT.PROV.D.
CA70344Q1000 PATTERSON MET. O.N.
US25401N5077 DIGITAL B.GRP NEW 2024
US3073598852 FAR.FUT.IN.A NEW DL-,0001
XS2401886XXX LOXAM 22/27 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2026
ISIN Name
CA62426E4022 MOUNT.PROV.D.
CA70344Q1000 PATTERSON MET. O.N.
US25401N5077 DIGITAL B.GRP NEW 2024
US3073598852 FAR.FUT.IN.A NEW DL-,0001
XS2401886XXX LOXAM 22/27 REGS
© 2026 Xetra Newsboard