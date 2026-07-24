Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gema¨ss Art. 53 KR
Orell Füssli mit weiterem Wachstum im ersten Halbjahr
Zürich, 24. Juli 2026 - Orell Füssli setzte seinen Wachstumskurs im saisonal traditionell schwächeren ersten Halbjahr 2026 fort. Der Umsatz konnte auf CHF 121.4 Mio. (Vorjahr: CHF 120.1 Mio.) gesteigert werden. Das bereinigte Betriebsergebnis reduzierte sich hingegen im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich auf Grund eines veränderten Produktmix im Sicherheitsdruck. Das bereinigte EBIT belief sich auf CHF 6.9 Mio. (Vorjahr: CHF 10.2 Mio.), was einer Marge von 5.6% (Vorjahr: 8.5%) entspricht.
Sicherheitsdruck
Industrielle Systeme
Buchhandel
Übrige Geschäftsfelder
Procivis entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 positiv und profitierte von der zunehmenden Dynamik im europäischen Markt, die insbesondere durch die Umsetzung der eIDAS-2.0-Verordnung getrieben wird. Diese verpflichtet alle 27 EU-Mitgliedstaaten zum Aufbau einer digitalen Identitätsinfrastruktur bis Ende 2026. In einzelnen Ländern zeichnet sich jedoch ab, dass diese den Termin für die Einführung der nationalen EUDI-Wallet-Infrastrukturen nicht halten können. Der regulatorische Handlungsdruck, die zugrunde liegende Marktdynamik sowie der langfristige Bedarf an digitalen Identitätslösungen bleiben davon jedoch unverändert. Procivis beteiligte sich in den vergangenen Monaten an zahlreichen öffentlichen Ausschreibungen und konnte zwei neue Aufträge gewinnen.
Aussichten Gesamtjahr 2026
Kennzahlen Orell Fu¨ssli Gruppe
Halbjahresbericht 2026
Agenda
Kontakt
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: MM-OF Halbjahr 2026_DE
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Orell Füssli AG
|Dietzingerstrasse 3
|8003 Zürich
|Schweiz
|Fax:
|044 466 77 11
|E-Mail:
|info@orellfuessli.com
|Internet:
|https://www.orellfuessli.com/
|ISIN:
|CH0003420806
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2370952
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|/ EQS News-Service
2370952 24.07.2026 CET/CEST