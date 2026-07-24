Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Orell Füssli AG: Orell Füssli mit weiterem Wachstum im ersten Halbjahr



24.07.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gema¨ss Art. 53 KR Orell Füssli mit weiterem Wachstum im ersten Halbjahr Hohe Auslastung im Sicherheitsdruck und bei Zeiser

Ausbau der Marktpräsenz von Orell Füssli Thalia durch die Akquisition der A. Köhler AG und die Eröffnung neuer Filialen

Procivis gewinnt zwei Ausschreibungen in der EU

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Zürich, 24. Juli 2026 - Orell Füssli setzte seinen Wachstumskurs im saisonal traditionell schwächeren ersten Halbjahr 2026 fort. Der Umsatz konnte auf CHF 121.4 Mio. (Vorjahr: CHF 120.1 Mio.) gesteigert werden. Das bereinigte Betriebsergebnis reduzierte sich hingegen im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich auf Grund eines veränderten Produktmix im Sicherheitsdruck. Das bereinigte EBIT belief sich auf CHF 6.9 Mio. (Vorjahr: CHF 10.2 Mio.), was einer Marge von 5.6% (Vorjahr: 8.5%) entspricht. Sicherheitsdruck

Die Division Sicherheitsdruck legte beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht zu. Getragen von einem breit diversifizierten Kundenportfolio verfügt sie über einen hohen Auftragsbestand, der eine gute Auslastung bis weit ins Jahr 2027 sichert. Der Umsatz erhöhte sich auf CHF 48.4 Mio. (Vorjahr: CHF 47.3 Mio.). Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) belief sich auf CHF 8.5 Mio. (Vorjahr: CHF 11.9 Mio.). Der Rückgang des EBIT wurde auf Grund der weniger komplexen Aufträge im Auftragsbestand des ersten Halbjahrs so erwartet. Im ersten Semester fanden verschiedene internationale Fachmessen statt, auf denen die Division ihre neuesten Innovationen im Bereich Sicherheitstechnologien präsentierte und damit ihre führende Innovationskraft in diesem Markt unterstrich. Industrielle Systeme

Die Geschäftsentwicklung der Division Zeiser wurde im ersten Halbjahr durch die Verschiebung mehrerer Projekte in der Golfregion beeinflusst. Trotzdem belief sich der Umsatz mit CHF 9.2 Mio. nur leicht unter dem Vorjahr (CHF 9.3 Mio.). Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) betrug CHF -0.1 Mio. (Vorjahr: CHF -0.2 Mio.). Der solide Auftragsbestand, laufende Verhandlungen mit Kunden sowie die für das zweite Halbjahr geplanten Auslieferungen werden voraussichtlich dazu führen, dass im Gesamtjahr die Vorjahreswerte bei Umsatz und EBIT übertroffen werden. Buchhandel

Im saisonal traditionell schwächeren ersten Halbjahr steigerte Orell Füssli Thalia AG den quotenkonsolidierten Umsatz auf CHF 55.4 Mio. (Vorjahr: CHF 54.2 Mio.). Das quotenkonsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf CHF 1.0 Mio. (Vorjahr: CHF 1.6 Mio.). Der Rückgang ist durch höhere Kosten in Zusammenhang mit der Übernahme der A. Köhler AG begründet. Orell Füssli Thalia setzte den Ausbau seiner Marktposition weiter fort und eröffnete drei neue Standorte in Basel, Würenlos und Langnau i. E. Zudem übernahm das Unternehmen im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung sämtliche 13 Papeterie-Standorte der A. Köhler AG in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Schwyz. Mit dieser Akquisition stärkt Orell Füssli Thalia seine regionale Präsenz und schafft die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum. Übrige Geschäftsfelder

Die Orell Füssli Verlage blicken auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung wurden die Verlage hep, SKV, Juristische Medien und Kinderbücher in der neu gegründeten Orell Füssli Verlage AG zusammengeführt. Die etablierten Verlagsmarken bleiben dabei unverändert bestehen und werden weiterhin eigenständig im Markt positioniert. Gleichzeitig wird die Innovations- und Produktpipeline konsequent vorangetrieben und mehrere neue Lehr- und Lernmedien befinden sich derzeit in der Markteinführung. Procivis entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 positiv und profitierte von der zunehmenden Dynamik im europäischen Markt, die insbesondere durch die Umsetzung der eIDAS-2.0-Verordnung getrieben wird. Diese verpflichtet alle 27 EU-Mitgliedstaaten zum Aufbau einer digitalen Identitätsinfrastruktur bis Ende 2026. In einzelnen Ländern zeichnet sich jedoch ab, dass diese den Termin für die Einführung der nationalen EUDI-Wallet-Infrastrukturen nicht halten können. Der regulatorische Handlungsdruck, die zugrunde liegende Marktdynamik sowie der langfristige Bedarf an digitalen Identitätslösungen bleiben davon jedoch unverändert. Procivis beteiligte sich in den vergangenen Monaten an zahlreichen öffentlichen Ausschreibungen und konnte zwei neue Aufträge gewinnen. Aussichten Gesamtjahr 2026

Vor dem Hintergrund des weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes, der saisonalen Geschäftsentwicklung im Buchhandel und bei den Verlagen sowie des aktuellen Auftragsbestands in den Divisionen Sicherheitsdruck und Zeiser geht Orell Füssli für das Gesamtjahr weiterhin von einem Umsatzwachstum leicht unterhalb des geplanten Wachstumskorridors von 4-6% und einer EBIT-Marge von rund 9% aus. Kennzahlen Orell Fu¨ssli Gruppe In Mio. CHF Jan-Jun 26 Jan-Jun 25 Umsatzaus Lieferungen und Leistungen 121.4 120.1 EBIT bereinigt 6.9 10.2 in % Umsatz (gerundet) 5.6% 8.5% Halbjahresergebnis 4.4 7.2 Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 30.6. 703 649

Halbjahresbericht 2026

Der Halbjahresbericht ist auf unserer Website unter https://orellfuessli.com/finanzberichte-und-praesentationen verfügbar. Agenda

Publikation Jahresergebnis 17. März 2027

Generalversammlung 13. Mai 2027 Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Mit seinem Tochterunternehmen Procivis adressiert Orell Füssli den wachsenden Markt von digitalen Identitäten, welches ein neues, ergänzendes Geschäftsfeld mit grossem internationalem Potential darstellt. Procivis ist ein führender Technologiehersteller für digitale Identitäten und Nachweise.



Im Buchhandel ist die Orell Füssli AG mit 50% an der Orell Fu¨ssli Thalia AG beteiligt, die mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch anbietet. Als Omnichannel-Unternehmen ist es mit einem umfassenden Angebot an Filialen in der Deutschschweiz und mit verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen im Markt präsent. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Thalia AG Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Fu¨ssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 700 Mitarbeitenden und Standorten in fünf La¨ndern einen Umsatz von rund CHF 270 Mio. Orell Füssli ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol OFN kotiert.



Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: MM-OF Halbjahr 2026_DE

Ende der Adhoc-Mitteilung