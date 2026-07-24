Zürich - Orell Füssli ist im ersten Halbjahr 2026 weiter gewachsen. Wegen eines veränderten Produktmixes im margenträchtigen Sicherheitsdruck ging die Profitabilität allerdings deutlich zurück. Das zweite Halbjahr soll stärker werden. Der Umsatz stieg von Januar bis Juni um 1,1 Prozent auf 121,4 Millionen Franken, wie die Industrie- und Handelsgruppe am Freitag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) sank um 35 Prozent auf 6,9 Millionen Franken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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