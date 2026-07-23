Le 23 juillet/July 2026The common shares of Silver Pony Resources Corp. (PONY), previously listed as Carlyle Commodities Corp. (CCC), have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Silver Pony Resources Corp. is a mineral resource exploration stage company engaged in the acquisition, exploration and evaluation of mineral properties. The Issuer's material mineral property is the Silver Pony Project in southeastern BC, centered approximately 26 km south, southeast of the community of Trout Lake.________________________Les actions ordinaires de Silver Pony Resources Corp. (PONY), auparavant cotées sous le nom de Carlyle Commodities Corp. (CCC), ont été approuvées pour la cotation sur le CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com le jour de la négociation.Silver Pony Resources Corp. est une société en phase d'exploration de ressources minérales, engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minérales. La propriété minérale principale de l'émetteur est le projet Silver Pony dans le sud-est de la Colombie-Britannique, situé à environ 26 km au sud-est de la communauté de Trout Lake.Issuer/Émetteur: Silver Pony Resources Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): PONYNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 75 693 447Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 23 769 075CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierConsolidation: 20 Old to 1 New/20 anciens pour 1 nouveauRecord Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation: le 13 juillet/July 2026CUSIP: 82809U 10 4ISIN: CA 82809U 10 4 9OLD CUSIP/ISIN: 14307R200/CA14307R2000Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNTrading Date/Date de négociation: Le 24 juillet/July 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for PONY. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.