Le 23 juillet/July 2026
The common shares of Silver Pony Resources Corp. (PONY), previously listed as Carlyle Commodities Corp. (CCC), have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Silver Pony Resources Corp. is a mineral resource exploration stage company engaged in the acquisition, exploration and evaluation of mineral properties. The Issuer's material mineral property is the Silver Pony Project in southeastern BC, centered approximately 26 km south, southeast of the community of Trout Lake.
________________________
Les actions ordinaires de Silver Pony Resources Corp. (PONY), auparavant cotées sous le nom de Carlyle Commodities Corp. (CCC), ont été approuvées pour la cotation sur le CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com le jour de la négociation.
Silver Pony Resources Corp. est une société en phase d'exploration de ressources minérales, engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minérales. La propriété minérale principale de l'émetteur est le projet Silver Pony dans le sud-est de la Colombie-Britannique, situé à environ 26 km au sud-est de la communauté de Trout Lake.
Issuer/Émetteur: Silver Pony Resources Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): PONY
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 75 693 447
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 23 769 075
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
Consolidation: 20 Old to 1 New/20 anciens pour 1 nouveau
Record Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation: le 13 juillet/July 2026
CUSIP: 82809U 10 4
ISIN: CA 82809U 10 4 9
OLD CUSIP/ISIN: 14307R200/CA14307R2000
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Trading Date/Date de négociation: Le 24 juillet/July 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company
The Exchange is accepting Market Maker applications for PONY. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Silver Pony Resources Corp. (PONY), previously listed as Carlyle Commodities Corp. (CCC), have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Silver Pony Resources Corp. is a mineral resource exploration stage company engaged in the acquisition, exploration and evaluation of mineral properties. The Issuer's material mineral property is the Silver Pony Project in southeastern BC, centered approximately 26 km south, southeast of the community of Trout Lake.
________________________
Les actions ordinaires de Silver Pony Resources Corp. (PONY), auparavant cotées sous le nom de Carlyle Commodities Corp. (CCC), ont été approuvées pour la cotation sur le CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com le jour de la négociation.
Silver Pony Resources Corp. est une société en phase d'exploration de ressources minérales, engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minérales. La propriété minérale principale de l'émetteur est le projet Silver Pony dans le sud-est de la Colombie-Britannique, situé à environ 26 km au sud-est de la communauté de Trout Lake.
Issuer/Émetteur: Silver Pony Resources Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): PONY
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 75 693 447
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 23 769 075
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
Consolidation: 20 Old to 1 New/20 anciens pour 1 nouveau
Record Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation: le 13 juillet/July 2026
CUSIP: 82809U 10 4
ISIN: CA 82809U 10 4 9
OLD CUSIP/ISIN: 14307R200/CA14307R2000
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Trading Date/Date de négociation: Le 24 juillet/July 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company
The Exchange is accepting Market Maker applications for PONY. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
© 2026 Newsfile Corp.