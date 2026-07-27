The following instruments on XETRA do have their first trading 27.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.07.2026
Aktien
1 JP3146800002 Inui Global Logistics Co. Ltd.
2 JP3256970009 Kyokuto Securities Co. Ltd.
3 US1979141041 Columbia Financial Inc.
4 IT0005722191 Giunti Psychometrics Holding S.p.A.
5 AU0000010696 1414 Degrees Ltd.
6 AU0000384935 Canadian Phosphate Ltd.
7 US12619F1049 CPS Technologies Corp.
8 US35804X3XXX Amaze Holdings Inc.
9 IT0005704XXX Banca Profilo S.p.A.
10 US82935V4XXX Singularity Future Technology Ltd.
11 CA82809U1XXX Silver Pony Resources Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3358330XXX ENEL S.p.A.
2 XS3358330XXX ENEL S.p.A.
3 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
4 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
5 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
6 XS3388195XXX Generali S.p.A.
7 XS3441656XXX Italien, Republik
8 XS3441656XXX Italien, Republik
9 XS3441656XXX Italien, Republik
10 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
11 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
12 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
13 XS3320664XXX Maple Parent Holdings Corp.
14 XS3320664XXX Maple Parent Holdings Corp.
15 XS3415958XXX Stonepeak Motion Holdco Ltd.
16 USG8526LAXXX Stonepeak Motion Holdco Ltd.
17 XS3433863XXX TenneT GmbH & Co. KG
18 XS3352591XXX CANPACK Group Inc.
19 US29078EAXXX Embarq Corp.
20 XS3434482XXX European Bank for Reconstruction and Development
21 XS3350935XXX Hera S.p.A.
22 XS3453584XXX Nomad Foods BondCo PLC
23 XS3433863XXX TenneT GmbH & Co. KG
24 XS3433864XXX TenneT GmbH & Co. KG
25 XS3433864XXX TenneT GmbH & Co. KG
26 CA135087UXXX Canada, Government of...
27 XS3455113XXX Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
28 AT0000A3UXXX BKS Bank AG
29 XS3425738XXX Constantia Flexibles Group GmbH
30 FR001401AXXX Covivio S.A.
31 US294429AXXX Equifax Inc.
32 US294429AXXX Equifax Inc.
33 XS3415298XXX European Outlet Mall Venture S.à r.l.
34 USY57542AXXX Malaysia Wakala Sukuk Bhd.
35 USY57542AXXX Malaysia Wakala Sukuk Bhd.
36 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
37 XS3439307XXX Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l.
38 US82982TAXXX SiTime Corp.
39 US89115KAXXX The Toronto-Dominion Bank
40 XS3388189XXX ENI S.p.A.
41 XS3388188XXX ENI S.p.A.
42 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
43 LU0950668XXX UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
44 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Europe SDG Focus
45 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Government Bonds Euro
46 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.07.2026
Aktien
1 JP3146800002 Inui Global Logistics Co. Ltd.
2 JP3256970009 Kyokuto Securities Co. Ltd.
3 US1979141041 Columbia Financial Inc.
4 IT0005722191 Giunti Psychometrics Holding S.p.A.
5 AU0000010696 1414 Degrees Ltd.
6 AU0000384935 Canadian Phosphate Ltd.
7 US12619F1049 CPS Technologies Corp.
8 US35804X3XXX Amaze Holdings Inc.
9 IT0005704XXX Banca Profilo S.p.A.
10 US82935V4XXX Singularity Future Technology Ltd.
11 CA82809U1XXX Silver Pony Resources Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3358330XXX ENEL S.p.A.
2 XS3358330XXX ENEL S.p.A.
3 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
4 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
5 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
6 XS3388195XXX Generali S.p.A.
7 XS3441656XXX Italien, Republik
8 XS3441656XXX Italien, Republik
9 XS3441656XXX Italien, Republik
10 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
11 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
12 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
13 XS3320664XXX Maple Parent Holdings Corp.
14 XS3320664XXX Maple Parent Holdings Corp.
15 XS3415958XXX Stonepeak Motion Holdco Ltd.
16 USG8526LAXXX Stonepeak Motion Holdco Ltd.
17 XS3433863XXX TenneT GmbH & Co. KG
18 XS3352591XXX CANPACK Group Inc.
19 US29078EAXXX Embarq Corp.
20 XS3434482XXX European Bank for Reconstruction and Development
21 XS3350935XXX Hera S.p.A.
22 XS3453584XXX Nomad Foods BondCo PLC
23 XS3433863XXX TenneT GmbH & Co. KG
24 XS3433864XXX TenneT GmbH & Co. KG
25 XS3433864XXX TenneT GmbH & Co. KG
26 CA135087UXXX Canada, Government of...
27 XS3455113XXX Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
28 AT0000A3UXXX BKS Bank AG
29 XS3425738XXX Constantia Flexibles Group GmbH
30 FR001401AXXX Covivio S.A.
31 US294429AXXX Equifax Inc.
32 US294429AXXX Equifax Inc.
33 XS3415298XXX European Outlet Mall Venture S.à r.l.
34 USY57542AXXX Malaysia Wakala Sukuk Bhd.
35 USY57542AXXX Malaysia Wakala Sukuk Bhd.
36 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.
37 XS3439307XXX Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l.
38 US82982TAXXX SiTime Corp.
39 US89115KAXXX The Toronto-Dominion Bank
40 XS3388189XXX ENI S.p.A.
41 XS3388188XXX ENI S.p.A.
42 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.
43 LU0950668XXX UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
44 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Europe SDG Focus
45 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Government Bonds Euro
46 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro
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