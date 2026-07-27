The following instruments on XETRA do have their first trading 27.07.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.07.2026Aktien1 JP3146800002 Inui Global Logistics Co. Ltd.2 JP3256970009 Kyokuto Securities Co. Ltd.3 US1979141041 Columbia Financial Inc.4 IT0005722191 Giunti Psychometrics Holding S.p.A.5 AU0000010696 1414 Degrees Ltd.6 AU0000384935 Canadian Phosphate Ltd.7 US12619F1049 CPS Technologies Corp.8 US35804X3XXX Amaze Holdings Inc.9 IT0005704XXX Banca Profilo S.p.A.10 US82935V4XXX Singularity Future Technology Ltd.11 CA82809U1XXX Silver Pony Resources Corp.Anleihen/ETF1 XS3358330XXX ENEL S.p.A.2 XS3358330XXX ENEL S.p.A.3 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.4 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.5 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.6 XS3388195XXX Generali S.p.A.7 XS3441656XXX Italien, Republik8 XS3441656XXX Italien, Republik9 XS3441656XXX Italien, Republik10 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.11 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.12 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.13 XS3320664XXX Maple Parent Holdings Corp.14 XS3320664XXX Maple Parent Holdings Corp.15 XS3415958XXX Stonepeak Motion Holdco Ltd.16 USG8526LAXXX Stonepeak Motion Holdco Ltd.17 XS3433863XXX TenneT GmbH & Co. KG18 XS3352591XXX CANPACK Group Inc.19 US29078EAXXX Embarq Corp.20 XS3434482XXX European Bank for Reconstruction and Development21 XS3350935XXX Hera S.p.A.22 XS3453584XXX Nomad Foods BondCo PLC23 XS3433863XXX TenneT GmbH & Co. KG24 XS3433864XXX TenneT GmbH & Co. KG25 XS3433864XXX TenneT GmbH & Co. KG26 CA135087UXXX Canada, Government of...27 XS3455113XXX Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank28 AT0000A3UXXX BKS Bank AG29 XS3425738XXX Constantia Flexibles Group GmbH30 FR001401AXXX Covivio S.A.31 US294429AXXX Equifax Inc.32 US294429AXXX Equifax Inc.33 XS3415298XXX European Outlet Mall Venture S.à r.l.34 USY57542AXXX Malaysia Wakala Sukuk Bhd.35 USY57542AXXX Malaysia Wakala Sukuk Bhd.36 USU5649LAXXX Maple Parent Holdings Corp.37 XS3439307XXX Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l.38 US82982TAXXX SiTime Corp.39 US89115KAXXX The Toronto-Dominion Bank40 XS3388189XXX ENI S.p.A.41 XS3388188XXX ENI S.p.A.42 USU3157AAXXX FedEx Freight Holding Company Inc.43 LU0950668XXX UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF44 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Europe SDG Focus45 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Government Bonds Euro46 LU3401048XXX UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro