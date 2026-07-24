Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
IT0001073045 Banca Profilo S.p.A. 24.07.2026 IT0005704XXX Banca Profilo S.p.A. 27.07.2026 Tausch 10:1
US35804X2009 Amaze Holdings Inc. 24.07.2026 US35804X3XXX Amaze Holdings Inc. 27.07.2026 Tausch 8:1
US82935V3078 Singularity Future Technology Ltd. 24.07.2026 US82935V4XXX Singularity Future Technology Ltd. 27.07.2026 Tausch 14:1
CA14307R2000 Silver Pony Resources Corp. 24.07.2026 CA82809U1XXX Silver Pony Resources Corp. 27.07.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
IT0001073045 Banca Profilo S.p.A. 24.07.2026 IT0005704XXX Banca Profilo S.p.A. 27.07.2026 Tausch 10:1
US35804X2009 Amaze Holdings Inc. 24.07.2026 US35804X3XXX Amaze Holdings Inc. 27.07.2026 Tausch 8:1
US82935V3078 Singularity Future Technology Ltd. 24.07.2026 US82935V4XXX Singularity Future Technology Ltd. 27.07.2026 Tausch 14:1
CA14307R2000 Silver Pony Resources Corp. 24.07.2026 CA82809U1XXX Silver Pony Resources Corp. 27.07.2026 Tausch 20:1
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