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Freitag, 24.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: 924693 | ISIN: IT0001073045 | Ticker-Symbol: BPA
Frankfurt
24.07.26 | 08:03
0,139 Euro
-2,66 % -0,004
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BANCA PROFILO SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BANCA PROFILO SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1620,17517:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMAZE HOLDINGS
AMAZE HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMAZE HOLDINGS INC0,0800,00 %
BANCA PROFILO SPA0,139-2,66 %
SILVER PONY RESOURCES CORP0,007-100,00 %
SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY LTD0,260+5,74 %
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