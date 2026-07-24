The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2026
ISIN Name
CA14307R2000 SILVER PONY RESOURCES
GB00BFN4GY99 ZINNWALD LITHIUM LS -,01
GB00BMDX5Z93 CPP GROUP PLC LS1
IT0001073045 BANCA PROFILO
US35804X2009 AMAZE HLDGS INC. A O.N.
US82935V3078 SINGULARITY F.TECH. O.N.
USU25507AXXX DISH NETWORK 22/27 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2026
ISIN Name
CA14307R2000 SILVER PONY RESOURCES
GB00BFN4GY99 ZINNWALD LITHIUM LS -,01
GB00BMDX5Z93 CPP GROUP PLC LS1
IT0001073045 BANCA PROFILO
US35804X2009 AMAZE HLDGS INC. A O.N.
US82935V3078 SINGULARITY F.TECH. O.N.
USU25507AXXX DISH NETWORK 22/27 REGS
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