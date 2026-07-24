Datum der Anmeldung:
21.07.2026
Aktenzeichen:
B3-81/26
Unternehmen:
Inflexion Master GP Guernsey Limited, St. Peter Port/GG (Inflexion PE Partners LLP, London/GB); mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über PP Medtech Holding GmbH, München (= u.a. Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH)
Produktmärkte:
MedTech, Medizinprodukte, Sterilisationsdienstleistungen, medizinische Absaugsysteme, medizinische Verbrauchsprodukte für Krankenhäuser und häusliche Pflege (u.a. für Tracheotomie und OP)
21.07.2026
Aktenzeichen:
B3-81/26
Unternehmen:
Inflexion Master GP Guernsey Limited, St. Peter Port/GG (Inflexion PE Partners LLP, London/GB); mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über PP Medtech Holding GmbH, München (= u.a. Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH)
Produktmärkte:
MedTech, Medizinprodukte, Sterilisationsdienstleistungen, medizinische Absaugsysteme, medizinische Verbrauchsprodukte für Krankenhäuser und häusliche Pflege (u.a. für Tracheotomie und OP)
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