Datum der Anmeldung:
19.06.2026
Aktenzeichen:
B3-74/26
Unternehmen:
Petalite Investment Pte. Ltd., Singapur (GIC-Gruppe); Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Cinven Discovery Holdings Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey (Obergesellschaft der Envu-Gruppe)
Produktmärkte:
Herbizide, Insektizide, Pflanzenschutzmittel, Rodentizide
19.06.2026
Aktenzeichen:
B3-74/26
Unternehmen:
Petalite Investment Pte. Ltd., Singapur (GIC-Gruppe); Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Cinven Discovery Holdings Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey (Obergesellschaft der Envu-Gruppe)
Produktmärkte:
Herbizide, Insektizide, Pflanzenschutzmittel, Rodentizide
© 2026 Bundeskartellamt