Datum der Anmeldung:
27.03.2026
Aktenzeichen:
B3-49/26
Unternehmen:
CuraLeaf International Holdings Limited, St. Peter Port/Guernsey (Curaleaf, Vancouver/Kanada); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Four 20 Pharma GmbH, Paderborn (einschl. Eu-Ru Med GmbH, Paderborn)
Produktmärkte:
BiBag-Infusionsbeutelset, Medizinisches Cannabis, Medizinprodukte
