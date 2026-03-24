Datum der Anmeldung:
20.03.2026
Aktenzeichen:
B3-48/26
Unternehmen:
DBAG Fund VIII, St. Peter Port, Guernsey (DBAG, Frankfurt); Erwerb einer Mehrheit der Anteile an und alleiniger Kontrolle über Hipp Technology Group (einschl. Wymed AG, Hipp Medical u.a.), Zürich/CH (c/o Endura AG) bzw. Kolbingen
Produktmärkte:
CNC-Teile, Implantate, Metallteile, Präzisionstechnik, Robotikkomponenten für industrielle Zwecke und für Orthopädie, Zahnmedizin
20.03.2026
Aktenzeichen:
B3-48/26
Unternehmen:
DBAG Fund VIII, St. Peter Port, Guernsey (DBAG, Frankfurt); Erwerb einer Mehrheit der Anteile an und alleiniger Kontrolle über Hipp Technology Group (einschl. Wymed AG, Hipp Medical u.a.), Zürich/CH (c/o Endura AG) bzw. Kolbingen
Produktmärkte:
CNC-Teile, Implantate, Metallteile, Präzisionstechnik, Robotikkomponenten für industrielle Zwecke und für Orthopädie, Zahnmedizin
© 2026 Bundeskartellamt