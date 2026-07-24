© Foto: Julian Stratenschulte - dpaVolkswagen hat rund ein Drittel weniger verdient und kappt den Ausblick. China bricht weg, Audi und Porsche schwächeln - die alten Renditequellen liefern nicht mehr.Volkswagen hat die Anleger mit schwachen Quartalszahlen und einer gekappten Jahresprognose erneut verschreckt. Die VW-Vorzugsaktie verlor am Freitag auf Tradegate zeitweise knapp 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vorabend. Der Schock aus Wolfsburg belastete zunächst auch andere Autowerte, bevor sich Teile des Sektors wieder stabilisierten. Klar ist trotzdem: Die Zahlen treffen nicht nur VW, sondern setzen die Stimmung für deutsche Autowerte erneut unter Druck. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal zwar um 2 Prozent …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,KYG3777B1032,DE0007664039,CNE100000296,DE000PAH0038,DE000PAG9113Den vollständigen Artikel lesen
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