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WKN: 911060 | ISIN: US6826801036 | Ticker-Symbol: ONK
Stuttgart
24.07.26 | 17:31
82,46 Euro
+1,10 % +0,90
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
ONEOK INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ONEOK INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
82,6282,8217:59
82,5482,9217:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARCHER DANIELS
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY75,68-0,29 %
C3.AI INC7,220+0,85 %
COMPASS GROUP PLC26,740+0,04 %
GENERAL DYNAMICS CORPORATION337,70+0,66 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION474,20+1,17 %
ONEOK INC82,46+1,10 %
SCP STANDARD CAPITAL PARTNERS AG1,080-0,92 %
TARGET CORPORATION119,80+1,35 %
TJX COMPANIES INC135,50+0,37 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.