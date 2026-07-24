The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2026
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ISIN Name
DE000A12UPJ7 SCP Standard Capital Partners AG
US8725401090 TJX Companies Inc.
US0394831020 Archer Daniels Midland Company
GB00BD6K4575 Compass Group PLC
US6668071029 Northrop Grumman Corp.
US3695501086 General Dynamics Corp.
US6826801036 Oneok Inc. [New]
US87612E1064 Target Corp.
US12468P1049 C3.ai Inc.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2026
.
ISIN Name
DE000A12UPJ7 SCP Standard Capital Partners AG
US8725401090 TJX Companies Inc.
US0394831020 Archer Daniels Midland Company
GB00BD6K4575 Compass Group PLC
US6668071029 Northrop Grumman Corp.
US3695501086 General Dynamics Corp.
US6826801036 Oneok Inc. [New]
US87612E1064 Target Corp.
US12468P1049 C3.ai Inc.
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