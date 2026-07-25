Elektro-Lkw ohne stundenlange Ladepausen? Warum Janus Electric auf austauschbare Batterien setzt

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Für Europas Nutzfahrzeughersteller hat das Rennen um die Dekarbonisierung des Güterverkehrs längst begonnen. Daimler Truck, Volvo, Scania und MAN investieren Milliardenbeträge in batterieelektrische Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und neue Produktionskapazitäten. Doch eine entscheidende Frage bleibt offen: Wie können Logistikunternehmen ihre Flotten elektrifizieren, ohne die Effizienz einzubüßen, auf der moderne Lieferketten beruhen?

Lange Ladezeiten zählen weiterhin zu den größten Herausforderungen der Branche. Fernverkehrs-Lkw erwirtschaften nur dann Geld, wenn sie unterwegs sind - für viele Spediteure stellen mehrere Stunden an der Ladesäule daher ein erhebliches Hindernis dar. Während Europa ehrgeizige Klimaziele verfolgt, rückt eine alternative Technologie zunehmend in den Fokus: der Austausch leerer Batterien gegen bereits geladene Energiespeicher.

Genau auf dieses Konzept setzt das australische Unternehmen Janus Electric (ISIN: AU0000151XXX) seit mehreren Jahren. Anstatt vollständig neue Fahrzeuge zu produzieren, rüstet Janus bestehende Diesel-Lkw zu Elektrofahrzeugen um, die mit austauschbaren Batteriepaketen betrieben werden. Das Unternehmen ist überzeugt, dass ein Batterietausch innerhalb weniger Minuten Flottenbetreibern einen praktikableren Weg in Richtung emissionsfreien Güterverkehr eröffnen könnte.

Europas schwieriger Weg zur Elektrifizierung

Das Ausmaß des Wandels ist enorm. Nach Angaben von E-Mobility Europe wurden im Jahr 2024 weltweit mehr als 90.000 schwere Elektro-Nutzfahrzeuge verkauft. Europa entfiel jedoch lediglich auf rund 10.000 Einheiten. Im ersten Halbjahr 2025 machten Elektro-Lkw nur 3,6% aller Neuzulassungen aus - deutlich weniger als die 35 bis 40%, die bis 2030 erforderlich wären, um die Klimaziele zu erreichen.

Der Branchenverband schätzt, dass Europa künftig mehr als zwanzigmal so viele Elektro-Lkw auf die Straße bringen, die Zahl öffentlicher Ladepunkte verzehnfachen und rund 600 Milliarden Euro in die Stromnetze investieren muss.

Die Hersteller reagieren bereits. Volvo hat beispielsweise mehr als 5.700 Elektro-Lkw in 50 Ländern ausgeliefert. Die weltweite Flotte hat inzwischen über 250 Millionen Kilometer im kommerziellen Einsatz zurückgelegt.

Doch selbst der schwedische Konzern räumt ein, dass die Voraussetzungen für einen flächendeckenden Durchbruch noch nicht gegeben sind. Volvo-Chef Roger Alm erklärte zuletzt, dass die Elektrifizierung langsamer voranschreite als erhofft und die Wirtschaftlichkeit für Transportunternehmen weiterhin eine zentrale Herausforderung darstelle.

Die Idee hinter dem Batterietausch

Genau hier setzt das Konzept des Batteriewechsels an.

Statt einen Lkw über längere Zeit an eine Ladestation anzuschließen, tauschen Betreiber leere Batterien gegen vollständig geladene aus und können ihre Fahrt innerhalb weniger Minuten fortsetzen. Befürworter argumentieren, dass sich dadurch Ausfallzeiten deutlich reduzieren und die Wirtschaftlichkeit von Flotten verbessern ließe.

Längst beschäftigen sich nicht mehr nur kleinere Technologieunternehmen mit dieser Idee. Im Juni kündigten Octopus Energy und der chinesische Batteriekonzern CATL den Aufbau von "Swaptopus" an - einem europaweiten Netzwerk für Batteriewechselstationen. Die ersten Standorte sollen 2027 im Vereinigten Königreich eröffnen, bis 2035 sind mehr als 30 große Anlagen in Europa geplant.

Nach Einschätzung der Partner könnte das Netzwerk künftig mehr als 300.000 Elektro-Lkw versorgen und private Investitionen von über 30 Milliarden Pfund anstoßen.

Befürworter sehen insbesondere im Hafenverkehr, in regionalen Lieferketten und auf stark frequentierten Transportkorridoren großes Potenzial. Darüber hinaus könnten die Batterien an den Stationen als Energiespeicher dienen, zu günstigen Strompreisen geladen werden und zur Stabilisierung der Netze beitragen.

Für Janus Electric stellt diese Entwicklung eine wichtige Bestätigung der eigenen Strategie dar.

Quellen

https://trans.info/en/electric-trucking-2026-460158

https://www.emobilityeurope.org/wp-content/uploads/2025/09/Blueprint-2030-Closing-Europes-electric-trucks-gap.pdf

https://www.eurelectric.org/wp-content/uploads/2026/03/EY-Eurelectric-fleet-forward-report-2026.pdf

https://januselectric.com/



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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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Enthaltene Werte: AU0000395626