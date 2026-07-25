© Foto: Dall-EDie wichtigste Börsenwoche des Sommers steht an! Microsoft, Meta, Apple und Amazon legen die Karten auf den Tisch. Wer bringt echte Gewinne? Die Kalenderwoche 31 ist die entscheidenste in dieser Berichtssaison! Microsoft, Meta Platforms, Apple und Amazon geben ihre Quartalszahlen raus. Zugleich gibt es vor den Zahlen ein Übernahmeangebot für Paypal. Und während die deutschen Autobauer in China im Abseits stehen, hofft Adidas auf den großen Befreiungsschlag. Alphabet hat bereits seine Quartalszahlen offengelegt und die Reaktion an den Kapitalmärkten daraufhin könnte richtungsweisend für die Earnings der übrigen Hyperscaler sein. Denn der negative Cashflow der Google-Mutter bereitet den …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US30303M1027,US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE