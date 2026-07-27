© Foto: DALL*EDie Micron-Aktie hat sich seit Jahresbeginn massiv verteuert. Genau jetzt legt Starinvestor Michael Burry bei Chip-Shorts nach - und bleibt auch bei Tesla und Palantir auf der Gegenseite.Michael Burry setzt seine Wette gegen den Tech- und Chipboom fort. Der durch "The Big Short" bekannte Investor veröffentlichte auf Substack neue Portfolioänderungen und baute dabei mehrere Short-Positionen aus. Besonders auffällig: Burry erhöht den Druck auf Halbleiterwerte, obwohl viele dieser Aktien zuletzt stark gelaufen sind. Im Mittelpunkt stehen Micron, Nvidia und der iShares Semiconductor ETF SOXX. Burry erklärte, weitere Aktien von Micron Technology zu einem Kurs von 933,86 US-Dollar leerverkauft …
Enthaltene Werte: US1491231015,US60855R1005,US5951121038,US67066G1040,US88160R1014,IE00BWT6H894,US69608A1088,US46090E1XXX,US26142V1052,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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