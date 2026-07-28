Baar - Sika hat ein anspruchsvolles Halbjahr hinter sich. Trotz eines rückläufigen Umsatzes konnte der Hersteller von Bauchemie- und Klebstoffen die Gewinnzahlen aber knapp halten. Und die Innerschweizer sind zuletzt wieder aus eigener Kraft gewachsen. Von Januar bis Juni 2026 setzte Sika mit seinen Produkten, die etwa zur Verstärkung und Abdichtung von Baumaterialien verwendet werden, 5,59 Milliarden Franken um. Das sind 1,5 Prozent weniger als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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