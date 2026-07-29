29. Juli 2026 / IRW-Press / Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS; FSE: E3C) ("Janus" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien zum Handel im Segment Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") zugelassen wurden. Die Börsennotierung in Frankfurt wird die Präsenz des Unternehmens bei europäischen institutionellen und privaten Investoren ausweiten und sein wachsendes internationales Profil unterstützen, während sich der globale Übergang zu emissionsarmem Güterverkehr beschleunigt.

Im Zusammenhang mit der Börsennotierung hat Janus Dr. Reuter Investor Relations, eine der führenden deutschen Beratungen für Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation, beauftragt, die Investor-Kommunikation und die Aktivitäten zur Einbindung von Investoren des Unternehmens in Deutschland und Kontinentaleuropa zu unterstützen.

Wichtige Highlights

- Die Janus-Aktien haben den Handel im Frankfurter Open Market aufgenommen und bieten europäischen Investoren einen sekundären Handelsplatz.

- Die Börsennotierung erweitert den Zugang von Janus zu einem der weltweit größten Kapitalmärkte - zu einem Zeitpunkt zunehmender Investitionen in die Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Transportsektors.

- Janus hat Dr. Reuter Investor Relations damit beauftragt, die Investor-Relations-Aktivitäten in Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten zu leiten.

- Europa entwickelt sich nach der Einführung der ersten CO2-Standards des Kontinents für schwere Nutzfahrzeuge zu einem Schlüsselmarkt für den elektrischen Schwerlastverkehr.

Das Listing in Frankfurt markiert einen wichtigen Meilenstein für Janus, während das Unternehmen seine Strategie zur Beschleunigung der Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs durch sein proprietäres Lkw-Umrüstungs- und Batteriewechselsystem weiter umsetzt.

Europa stellt für Janus einen zunehmend wichtigen potenziellen Investorenmarkt dar. Die Einführung der ersten CO2-Reduktionsziele der Europäischen Union für schwere Nutzfahrzeuge hat die Investitionen in emissionsfreie Güterverkehrslösungen beschleunigt.

Kommentar von Janus-Electric-CEO Ben Hutt

"Die Zulassung der Janus-Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des internationalen Profils des Unternehmens. Europa steht an der Spitze des Übergangs zu emissionsärmerem Güterverkehr, und wir sind überzeugt, dass die wachsende Anerkennung von Technologien wie Batteriewechsel und Flottenumrüstung eine bedeutende Rolle neben der Produktion neuer Elektrofahrzeuge spielen kann."

"Unsere Zusammenarbeit mit Dr. Reuter Investor Relations wird unsere Fähigkeit stärken, die Strategie und die kommerziellen Fortschritte von Janus Investoren in Deutschland und Europa zu vermitteln. Während wir unsere Aktivitäten in Australien und Nordamerika weiter ausbauen, freuen wir uns darauf, mit Investoren in Kontakt zu treten, die die langfristigen Chancen der Elektrifizierung des Güterverkehrs verstehen."

Kommentar von Dr. Eva Reuter, CEO von Dr. Reuter Investor Relations

"Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs ist zu einem der wichtigsten Investitionsthemen in Europa geworden. Nach der Einführung der ersten CO2-Standards für schwere Nutzfahrzeuge im Juli 2025 ist der Anteil neu zugelassener Elektro-Lkw deutlich gestiegen und in den vorangegangenen zwölf Monaten von 3,5 % auf 5,6 % angestiegen."

"Der Ansatz von Janus Electric, der Lkw-Umrüstungen mit einer Batteriewechsel-Infrastruktur kombiniert, bietet Zugang zu einem sich rasch entwickelnden Segment des Transportmarktes. Wir freuen uns darauf, die Strategie und die Wachstumspläne des Unternehmens privaten und professionellen Investoren in Deutschland und Kontinentaleuropa vorzustellen."

Das Listing in Frankfurt beinhaltet keine Ausgabe neuer Aktien und führt zu keiner Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Die bestehenden Stammaktien von Janus werden im Frankfurter Open Market in Euro zum Handel verfügbar sein.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Listing in Frankfurt und die Zusammenarbeit mit Dr. Reuter Investor Relations eine kosteneffiziente Möglichkeit darstellen, die Aktionärsbasis von Janus zu verbreitern, die Bekanntheit seines Geschäftsmodells zu erhöhen und sein Investorenprofil auf die bedeutenden Chancen auszurichten, die sich im globalen Sektor der Elektrifizierung des Güterverkehrs ergeben.

Die Auswirkungen des Listings in Frankfurt und des Investor-Relations-Programms auf Handelsvolumina und die Beteiligung von Investoren werden von den Marktbedingungen abhängen.

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Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Janus Electric

Janus Electric ist ein australischer Innovator im Bereich der Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge und bietet eine schlüsselfertige Lösung durch seine patentierte Batteriewechselplattform, Lkw-Umrüstsätze, Ladeinfrastruktur und integrierte Flottenmanagement-Software. Janus liefert ein emissionsfreies Elektrifizierungsmodell mit umfassendem Service für den Güterverkehrs- und Logistiksektor und unterstützt den Betrieb in New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia und Western Australia; internationale Einsätze erfolgen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Produktionsstätte des Unternehmens an der Central Coast bildet die Grundlage seiner nationalen und internationalen Einsatzstrategie.

Über Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Reuter Investor Relations ist eine in Frankfurt ansässige Beratung für Investor Relations und Kapitalmärkte, die sich auf die Vernetzung börsennotierter Wachstumsunternehmen mit institutionellen und privaten Investoren in Deutschland und Kontinentaleuropa spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet strategische Kommunikation, Investor Outreach und Unterstützung im Kapitalmarkt über eine Vielzahl von Sektoren hinweg, darunter Technologie, Energiewende und industrielle Innovation.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03115198-2A1686393&v=undefined



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