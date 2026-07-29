Dank gestiegener Rohstoffpreise konnte der Bergbaukonzern RIO TINTO im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn erzielen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 28 % auf 14,8 Mrd. $. Unter dem Strich stieg der Gewinn noch deutlicher um 47 % auf rund 6,7 Mrd. $. Der Umsatz kletterte um 15 % auf rund 31 Mrd. $. Aber das Beste zum Schluss: Von dem Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren - die Zwischendividende wurde um 43 % auf 2,11 $ je Aktie angehoben. Kein Wunder, dass die Aktie an der Börse heute in Feierlaune ist.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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