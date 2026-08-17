Saga trifft 163 Meter. Doch die wichtigere Zahl könnte 89 von 89 sein.

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Ein außergewöhnliches Bohrloch kann die Wahrnehmung eines Junior-Bergbauunternehmens am Markt grundlegend verändern.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. (FSE: 20H) (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

Ein außergewöhnliches Bohrloch allein macht noch keine Lagerstätte.

Dafür brauchen Anleger etwas, das wesentlich schwieriger zu erreichen ist:

Wiederholbarkeit.

Bohrloch für Bohrloch.

Sektion für Sektion.

Gehalt für Gehalt.

Bis das, was zunächst wie ein Explorationsziel aussah, zunehmend wie ein großes, zusammenhängendes mineralisiertes System erscheint.

Genau das macht die jüngsten Ergebnisse von Saga Metals Corp. (FSE: 20H) (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) besonders interessant.

Das herausragende Ergebnis vom zu 100% unternehmenseigenen Radar Titanium-Vanadium-Iron Project in Labrador ist kaum zu übersehen:

163,0 Meter mit 43,07% Fe2O3, 6,19% TiO2 und 0,293% V2O5.

Und darin enthalten:

92,3 Meter mit 47,36% Fe2O3, 6,73% TiO2 und 0,353% V2O5.

Das sind beträchtliche Mächtigkeiten und Gehalte.

Doch möglicherweise sind dies gar nicht die wichtigsten Zahlen aus der Mitteilung vom 17. August.

Drei weitere Zahlen sollten Anleger im Blick behalten:

89 von 89.

21.516 Meter.

29 km².

Zusammen erzählen diese Zahlen eine wesentlich größere Geschichte darüber, was derzeit bei Radar geschieht.

Denn nach einer umfangreichen Bohrkampagne im Jahr 2026 nähert sich Saga der Ziellinie seines Bohrprogramms für die erste Mineralressourcenschätzung.

Und die zentrale Frage rund um Radar könnte sich nun verändern.

Sie lautet immer weniger:

"Ist die Mineralisierung wirklich vorhanden?"

Und zunehmend:

"Wie viel davon hat Saga tatsächlich gefunden?"

R-0061 liefert einen weiteren bedeutenden Abschnitt

Querschnitt von S11 mit Blick nach Nordwesten, der R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0051 und R-0061 zeigt und einen Abschnitt der Schichtungssequenz zusammen mit der 3D-Magnetinversion der bodengestützten Magnetikmessung 2025 in der Trapper Zone hervorhebt. Analyseergebnisse dargestellt für R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0051 und R-0061.

Die jüngsten Ergebnisse stammen aus den Bohrlöchern R-0061, R-0062 und R-0063 innerhalb der Trapper Zone.

R-0061 war eindeutig das herausragende Bohrloch.

Es lieferte:

163,0 m mit 43,07% Fe2O3, 6,19% TiO2 und 0,293% V2O5

einschließlich:

92,3 m mit 47,36% Fe2O3, 6,73% TiO2 und 0,353% V2O5.

Doch ein genauerer Blick auf die geologische Protokollierung macht die Dimension noch interessanter.

R-0061 durchschnitt eine gesamte Oxidzone von 244,4 Metern im Bohrloch, mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 221,2 Metern.

Diese Zone bestand aus ungefähr 93,5 Metern semimassivem Oxid und 150,8 Metern rhythmisch gebänderter Oxidmineralisierung.

R-0062 lieferte weitere 33,0 Meter mit 34,37% Fe2O3, 5,24% TiO2 und 0,173% V2O5, einschließlich 14,8 Metern mit 40,52% Fe2O3, 6,38% TiO2 und 0,217% V2O5.

R-0063 ergab 98,9 Meter mit 28,51% Fe2O3, 4,01% TiO2 und 0,157% V2O5.

Für sich genommen sind dies ermutigende Ergebnisse.

Im größeren Zusammenhang werden sie jedoch wesentlich interessanter.

Denn dies sind nicht Sagas erste erfolgreichen Bohrlöcher.

Ganz im Gegenteil.

89 Bohrlöcher. Mineralisierung in jedem einzelnen.

Dies könnte die Kennzahl sein, die die größte Aufmerksamkeit verdient.

Laut der jüngsten Mitteilung von Saga:

In 89 von 89 Bohrlöchern, die bislang in den beiden primären Zonen niedergebracht wurden, wurde Mineralisierung bestätigt beziehungsweise beobachtet.

Man sollte sich vor Augen führen, was das aus Explorationssicht bedeutet.

Bohrungen in einem frühen Projektstadium sind grundsätzlich mit Unsicherheit verbunden.

Unternehmen testen geophysikalische Ziele.

Sie testen geologische Interpretationen.

Sie versuchen, Struktur, Geometrie und Kontinuität zu verstehen.

Manche Bohrlöcher treffen.

Andere verfehlen das Ziel.

Und manche verändern das geologische Modell vollständig.

Saga hat inzwischen jedoch Dutzende von Bohrlöchern bei Radar niedergebracht, ohne dass sich eine Serie unmineralisierter Bohrlöcher ergeben hätte, die eine Explorationshypothese schnell infrage stellen könnte.

Stattdessen treffen die Bohrungen weiterhin auf Oxidmineralisierung.

Das sagt uns noch nichts über die endgültige Tonnage.

Es beweist keine Wirtschaftlichkeit.

Und es garantiert nicht, was die erste Ressourcenschätzung letztlich enthalten wird.

Aber es liefert etwas, das in diesem Stadium zunehmend wertvoll wird:

Geologisches Vertrauen.

Saga versucht Radar nicht mehr mit einer Handvoll Entdeckungsbohrungen zu beweisen.

Das Unternehmen bohrt inzwischen, um das System zu definieren.

21.516 Meter verändern die Diskussion

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Einige Tausend Meter Explorationsbohrungen können zeigen, dass ein mineralisiertes System existiert.

Mehr als 21.500 Meter MRE-Bohrungen beginnen dagegen jene Datendichte zu liefern, die notwendig ist, um seine Geometrie zu verstehen und es potenziell zu quantifizieren.

Saga berichtet, dass inzwischen 21.516 Meter im Rahmen des MRE-Programms in der Trapper Zone gebohrt wurden.

Die Kerngewinnung liegt weiterhin bei über 95%, während repräsentative Proben zugleich die laufenden metallurgischen Arbeiten unterstützen.

Für 56 MRE-Diamantbohrlöcher liegen dem Unternehmen inzwischen Analyseergebnisse vor.

Und die Bohrkampagne steht kurz vor ihrem Abschluss.

Laut dem jüngsten Update sind noch zwei Bohrgeräte aktiv, und Saga zufolge verbleibt nur noch ein einziges Bohrloch, um das geplante MRE-Bohrprogramm abzuschließen.

Das ist wichtig, denn Anleger nähern sich einem Übergangspunkt.

Während eines Großteils der Jahre 2025 und 2026 war Radar vor allem eine Explorationsstory.

Die nächste entscheidende Phase dürfte nun damit beginnen, all diese Bohrungen in etwas zu verwandeln, das der Markt wesentlich konkreter quantifizieren kann:

Eine erste Mineralressourcenschätzung.

Und dann ist da noch R-0064

Querschnitt von S12 mit Blick nach Nordwesten, der R-0052, R-0053, R-0062 und R-0064 zeigt und Abschnitte mit semimassiven Oxiden sowie die Schichtungssequenz zusammen mit der 3D-Magnetinversion der bodengestützten Magnetikmessung 2025 in der Trapper Zone hervorhebt. Analyseergebnisse dargestellt für R-0052, R-0053 und R-0062. Analyseergebnisse für R-0064 stehen noch aus.

Dies könnte der unterschätzte Katalysator der aktuellen Mitteilung sein.

Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Doch Saga hat den geologischen Abschnitt bereits gemeldet.

Und dieser ist enorm.

396,6 Meter Oxidmineralisierung.

Mit einer geschätzten:

wahren Mächtigkeit von 340,0 Metern.

Das ist noch kein Analyseergebnis, und Anleger sollten es auch nicht als solches betrachten.

Der Gehalt muss erst vom Labor bestätigt werden.

Doch allein die physische Mächtigkeit des Oxidabschnitts macht R-0064 zu einem der offensichtlichsten kurzfristigen Ergebnisse, die Anleger beobachten sollten.

Sagas Probenahmeteam hat bereits das Schneiden, Beproben und Versenden von 898 Proben aus R-0064, R-0065 und R-0066 abgeschlossen.

Das Labor erhielt diese Proben am 11. August, und nach Angaben des Unternehmens wurden die Ergebnisse innerhalb von ungefähr ein bis zwei Wochen ab diesem Zeitpunkt erwartet.

Das bedeutet: Selbst wenn sich die Bohrkampagne ihrem Abschluss nähert, muss der Nachrichtenfluss noch lange nicht enden.

Hinter den Bohrgeräten befindet sich weiterhin eine umfangreiche Pipeline ausstehender Analyseergebnisse.

Und R-0064 könnte dabei besonders wichtig werden.

Radar wird größer als nur Trapper

Dies ist ein weiterer Aspekt der Geschichte, der zwischen all den Bohrergebnissen leicht übersehen werden könnte.

Radar besteht nicht lediglich aus einer isolierten mineralisierten Zone.

Saga beschreibt inzwischen einen 29 km² großen zentralen Oxidkorridor, der folgende Bereiche umfasst:

Trapper.

Falcon.

Hawkeye.

Diese Unterscheidung könnte nach Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung zunehmend wichtig werden.

Die aktuellen MRE-Bohrungen konzentrierten sich stark auf die Definition von Trapper.

Doch das gesamte Radar-Projekt umfasst rund 24.175 Hektar und umschließt vollständig den etwa 160 km² großen Dykes River Intrusive Complex.

Diamantbohrungen, Geophysik, Schürfgrabungen und Kartierungen wurden inzwischen genutzt, um den breiteren Oxidkorridor zu bestätigen.

Damit könnte Saga über zwei unterschiedliche Arten von Wachstumspotenzial verfügen.

Die erste ist das Ressourcendefinitionspotenzial bei Trapper.

Die zweite ist das zukünftige Explorationspotenzial innerhalb des wesentlich größeren Radar-Systems.

Das ist eine wichtige Kombination.

Denn eine erste Ressourcenschätzung stellt nicht zwangsläufig die endgültige Größe eines Projekts dar.

Sie bildet vielmehr jene Mineralisierung ab, die zu diesem Zeitpunkt ausreichend gebohrt und modelliert wurde.

Trapper Grace fügt ein weiteres Puzzleteil hinzu

Genau aus diesem Grund lohnt sich ein weiterer Blick auf R-0063.

Das Bohrloch wurde als erste Explorationsbohrung im Gebiet Trapper Grace niedergebracht.

Es lieferte nahezu 100 Meter mit korrelierten Titan-Vanadium-Eisen-Gehalten.

Saga bezeichnete das Ergebnis als Hinweis auf das Potenzial von Trapper Grace, sich zu einer zukünftigen Erweiterung der Hauptzone Trapper zu entwickeln. Das Gebiet soll zudem in die Diskussion rund um die bevorstehende MRE einbezogen werden.

Auch hier zeigt sich, wie größere Systeme Gestalt annehmen.

Nicht durch ein einziges spektakuläres Bohrloch.

Sondern durch die wiederholte Bestätigung, dass Mineralisierung dort vorkommt, wo das geologische Modell sie erwarten lässt.

Je häufiger das geschieht, desto wertvoller kann letztlich auch das geologische Modell selbst werden.

Jetzt kommt die Metallurgie zur Geologie hinzu

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die bevorstehende MRE so wichtig ist.

Saga arbeitet längst nicht mehr ausschließlich an der Geologie.

Das Unternehmen hat bereits begonnen zu untersuchen, wie die bei Radar vorhandenen Metalle potenziell gewonnen werden könnten.

Tests im Labormaßstab unter Einsatz der proprietären Regenerative-Chloride-Leach-Technologie von Temas Resources lieferten Gewinnungsraten von bis zu:

90,8% Titan

97,4% Vanadium

91,5% Eisen

Dabei handelt es sich weiterhin um metallurgische Ergebnisse im Labormaßstab und nicht um kommerzielle Gewinnungsraten eines laufenden Betriebs.

Um festzustellen, ob das Verfahren bei Radar kommerziell funktionieren könnte, wären noch erhebliche Optimierungs-, Engineering- und Wirtschaftlichkeitsarbeiten erforderlich.

Doch die strategische Entwicklung wird zunehmend klarer.

Erstens: die Mineralisierung finden.

Zweitens: die Mineralisierung definieren.

Drittens: feststellen, ob die Metalle effizient gewonnen werden können.

Viertens: beginnen, die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verstehen.

Saga arbeitet inzwischen gleichzeitig an mehreren dieser Schritte.

Und dadurch wird die bevorstehende MRE zu mehr als nur einem weiteren technischen Bericht.

Sie beginnt, eine quantitative Grundlage zu schaffen, anhand derer zukünftige Metallurgie, technische Planung und Wirtschaftlichkeit potenziell bewertet werden können.

Titan und Vanadium werden zunehmend zu strategischen Metallen

Auch das Timing lässt sich kaum ignorieren.

Westliche Regierungen investieren massiv in Lieferketten für kritische Rohstoffe und behandeln den Zugang zu strategischen Materialien zunehmend als Frage der Industrie- und nationalen Sicherheit.

Radar bietet potenziell Zugang zu drei Rohstoffen innerhalb desselben mineralisierten Systems:

Titan.

Vanadium.

Eisen.

Die von Saga gemeldeten Bohrungen lieferten wiederholt Abschnitte mit mehr als 45-58% Fe2O3, 6-8% TiO2 und 0,35-0,44% V2O5, während einzelne Proben aus semimassiven bis massiven Oxidzonen Werte von bis zu 72,33% Fe2O3, 13,3% TiO2 und 0,66% V2O5 erreichten.

Das Projekt liegt zudem rund zehn Kilometer südlich von Cartwright und verfügt über Straßenanbindung sowie Zugang zu einem Tiefwasserhafen, einem regionalen Flughafen und nahe gelegener Wasserkraft.

Nichts davon macht Radar automatisch wirtschaftlich.

Doch mit zunehmendem Entwicklungsstand eines Projekts gewinnen genau diese Faktoren an Bedeutung.

Gehalte sind wichtig.

Größe ist wichtig.

Metallurgie ist wichtig.

Infrastruktur ist wichtig.

Jurisdiktion ist wichtig.

Und zunehmend gilt:

Versorgungssicherheit ist wichtig.

Und Saga hat parallel einen zweiten Katalysator im Bereich kritischer Rohstoffe

Hier wird die übergeordnete Saga-Story ungewöhnlich interessant.

Während sich Radar einer ersten Ressourcenschätzung nähert, entwickelt Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) gleichzeitig Wolverine, sein Projekt für schwere Seltene Erden in Labrador, weiter.

Damit verfügt das Unternehmen faktisch über zwei Critical-Minerals-Storys, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden.

Radar

Titan + Vanadium + Eisen

Fortgeschrittene Bohrkampagne

21.516 Meter abgeschlossen

MRE rückt näher

Metallurgische Arbeiten laufen

Wolverine

Schwere Seltene Erden

Oberflächennahe Entdeckung

HREE-Anreicherung

Bedeutendes Explorationspotenzial

Ressourcendefinitionsarbeiten stehen bevor

Es handelt sich um unterschiedliche geologische Systeme.

Doch beide befinden sich innerhalb desselben größeren geopolitischen Trends:

Der Westen benötigt mehr sichere Quellen für strategische Rohstoffe.

Und Saga verfügt inzwischen über Zugang zu beiden Seiten dieser Entwicklung.

Die größere Zahl könnte noch vor uns liegen

Das heutige 163-Meter-Ergebnis ist beeindruckend.

Doch Anleger sollten Radar nicht durch die Linse eines einzelnen Bohrlochs betrachten.

Die größere Geschichte ist die Summe der Daten.

89 von 89 Bohrlöchern mineralisiert.

21.516 Meter gebohrt.

Analyseergebnisse aus 56 MRE-Bohrlöchern liegen vor.

Ein 29 km² großer zentraler Oxidkorridor.

Ein 396,6 Meter langer Oxidabschnitt wartet auf Analyseergebnisse.

Zwei Bohrgeräte bringen die Kampagne für die erste Ressourcenschätzung ihrem Abschluss entgegen.

Metallurgische Gewinnungsraten von bislang bis zu 90,8% für Titan, 97,4% für Vanadium und 91,5% für Eisen.

Irgendwann muss eine erfolgreiche Explorationsstory den Schritt über einzelne spannende Bohrergebnisse hinaus machen.

Sie muss zu einer Ressourcenstory werden.

Radar scheint sich genau diesem Moment zu nähern.

Und das könnte die Art und Weise, wie Anleger Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) bewerten, grundlegend verändern.

Denn sobald die erste MRE vorliegt, wird der Markt endlich etwas haben, das er für Radar bislang noch nie hatte:

Eine Zahl.

Eine Tonnage.

Einen Gehalt.

Einen definierten Ausgangspunkt, von dem aus Anleger beginnen können, die potenzielle Größenordnung des Systems zu bewerten.

Der heutige 163-Meter-Abschnitt liefert einen weiteren starken Datenpunkt.

Doch die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus Sagas jüngster Mitteilung ist, dass die Mineralisierung auch nach mehr als 21 Kilometern Bohrungen weiterhin auftaucht.

Immer wieder.

Und wieder.

Und wieder.

89 Bohrlöcher niedergebracht.

89 Bohrlöcher mineralisiert.

Die nächste Frage lautet nicht mehr einfach, ob Radar geologisch funktioniert.

Die Frage ist, wie groß die erste Ressource ausfallen wird.

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