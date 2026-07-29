Vancouver, Kanada / 29. Juli 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. ("West Point Gold" oder das "Unternehmen") (TSX.V: WPG) (OTCQX: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, die Ergebnisse aus zwei weiteren Bohrlöchern in der hochgradig mineralisierten Zone Northeast ("NE") Tyro bekannt zu geben, die Teil des Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona ist. Besonderes Augenmerk im Rahmen der Ergebnisse verdient Bohrloch GC26-166, eine RC-Bohrung (Reverse Circulation), in der ab 233 Metern ("m") Tiefe 3,1 Gramm Gold ("Au") pro Tonne ("g/t") auf 62,5 m, einschließlich 4,7 g/t Au auf 38,1 m, durchschnitten wurden. Diese Durchschneidung hat eine geschätzte wahre Mächtigkeit ("TW") von 30 m. Diese Bohrungen bestätigen einmal mehr die Mächtigkeit und Kontinuität der hochgradig mineralisierten Zone bei NE Tyro, die in der Tiefe und nordostwärts in Richtung des Prospektionsziels Frisco Graben nach wie vor offen ist.

Das Unternehmen veröffentlicht die Analyseergebnisse aus zwei Bohrlöchern (594,3 m), GC26-163 und GC26-166, die im Rahmen des 21.079 m umfassenden Bohrprogramms abgeteuft wurden. Die Analyseergebnisse zu 4.907 m in den Zielzonen der Tyro Main Zone und Black Dyke sind noch ausständig. Sämtliche Bohrlochdaten werden derzeit im Vorfeld der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, die noch vor Ende 2026 veröffentlicht werden soll, zusammengestellt, ausgewertet und analysiert.

Highlights:

- In Bohrloch GC26-166 (Linie 1000) wurden etwa 20 m vor der Bohrung GC26-148 (66 m mit 6,57 g/t Au) auf 62,5 m 3,12 g/t Au durchteuft.

- In Bohrloch GC26-163 (Linie 950) wurden ab etwa 197 m Tiefe auf 54,9 m 2,02 g/t Au durchörtert, einschließlich 4,40 g/t Au auf 19,8 m.

- Die Ergebnisse beider Teilbereiche (L950 und L1000) zeigen, dass der Erzgang bei NE Tyro in einer Tiefe zwischen 300 und 350 m gut ausgebildet ist.

- NE Tyro ist in der Tiefe und im Nordosten in Richtung des Frisco Grabens nach wie vor offen.

President und CEO Derek Macpherson erläutert: "Im Rahmen der Bohrungen bei NE Tyro in diesem Jahr wurde die Zone in der Tiefe und in nordöstlicher Richtung erheblich erweitert. Wichtig ist aber vor allem, dass die Ergebnisse zeigen, dass diese hochgradig mineralisierte Zone in mehreren Richtungen offen ist. Aus unserer Sicht sind die Konsistenz der Mineralisierung, die hohen Erzgehalte und die offensichtliche Ausweitung der Zone in der Tiefe ein gutes Zeichen für die bevorstehende erste Ressourcenschätzung und das kommende Bohrprogramm. Ein zentrales Thema in West Point Golds nächstem Bohrprogramm wird die weitere Erschließung der Vorkommen bei NE Tyro in der Tiefe und entlang des Streichens sein."

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Abbildung 1. Draufsicht auf den Erzgang Tyro NE mit Geologie und Bohrungen in den Jahren 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026. Bitte beachten Sie die Lage der Bohrlöcher GC26-163 (L950) und GC26-166 (L1000).

Abbildung 2. Längsschnitt der Zone Tyro NE mit skizziertem GT (g/t Au X geschätzter wahrer Mächtigkeit) mit Hervorhebung der Ergebnisse aus den Bohrlöchern GC26-163 und GC26-166.

Linie 950 (GC26-163)

Im Teilbereich L950 (Abbildung 3) zeigt sich, dass das Erzgangsystem bei NE Tyro von der Oberfläche ausgehend hinunter bis zu einer Seehöhe von 635 m bzw. mindestens 230 m senkrechter Tiefe, durchgehend mineralisiert ist. Die mineralisierte Zone, die durch eine planare, um 70° einfallende Struktur definiert ist, wird im Liegenden von einer Gangbrekzie (hydrothermal) und in Richtung des Hangenden von Quarz-Kalzit-Adular-Gängchen dominiert. Die Gangbrekzie im Liegenden (Bohrloch GC26-163) weist auf etwa 12 m einen Erzgehalt von 4,4 g/t Au auf (TW; Abbildung 3). Wie in Abbildung 2 ersichtlich, ist dieser stark mineralisierte Erzgang in der Tiefe und nach Südwesten hin offen.

Abbildung 3. Geologischer Querschnitt entlang der Linie 950, der das Adersystem und die räumliche Beziehung zwischen GC26-163, GC21-014, GC25-047 und GC25-081 zeigt.

Linie 1000 (GC26-166)

Im Teilbereich L1000, wie in Abbildung 4 dargestellt, befinden sich die Bohrlöcher GC26-166, GC26-168, GC21-013, GC25-087, GC26-134 (Kern), GC25-059 und GC26-148 (Kern). Diese Bohrung war ursprünglich zur Erkundung der Erzgangzone etwa 50 m unterhalb der Bohrung GC26-148 vorgesehen, wurde jedoch leicht abgeflacht, um den Erzgang etwa 20 m tiefer zu durchörtern. In Loch GC26-166 (Tabelle 1) wurde ein 62,5 m mächtiger Abschnitt (TW = 30 m) mit 3,12 g/t Au, einschließlich 38,1 m mit 4,7 g/t Au, durchteuft. Im Gegensatz zu Bohrloch GC26-163 erstreckt sich das Quarzgangsystem hier mehrere Meter in das Liegende hinein, und zwar unterhalb der vermutlich steuernden Struktur. Die Alteration des präkambrischen Granits in dieser Zone bestand aus einer mäßigen bis starken Illit-Pyrit-Alteration, bei der Chlorit im propylitischen Randbereich verdrängt wurde.

Abbildung 4. Geologischer Längsschnitt entlang der Linie 1000 mit Darstellung des Erzgangs und dem räumlichen Bezug zwischen den Bohrungen GC26-166, GC26-168, GC21-013, GC26-134, GC25-087, GC25-059 und GC26-148 (Kern).

Tabelle 2: Standorte und Beschreibungen der Bohrlöcher

Aktienzahlung für das Projekt Gold Chain

In Zusammenhang mit einer Aktienzahlung in Höhe von 48.000 USD (67.598 CAD), die gemäß der Optionsvereinbarung zu einem Teilbereich der Liegenschaften des Unternehmens für das Projekt Gold Chain in Arizona fällig wird, plant das Unternehmen die Ausgabe von 46.110 Stammaktien des Unternehmens im Wert von je 1,466 CAD pro Aktie.

Die ausgegebenen Stammaktien unterliegen ab dem Ausgabedatum einer Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag. Die Transaktion zur Tilgung von Schulden über Aktienemission bedarf noch der Genehmigung seitens der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person ("QP") gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war zudem für die Überwachung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Teilung, der Kennzeichnung, der Verpackung und des Transports vom Projektstandort zu American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/RC) haben einen Durchmesser von etwa 10 cm (ca. 4 Zoll), und die Proben wiegen etwa 5 bis 10 kg. Alle Proben werden in der Einrichtung für den Versand verpackt und an AAL in Reno transportiert. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und geteilt, und es wurden Pulp-Proben für die Analyse vorbereitet. Gold wurde mittels Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber sowie 15 weitere Elemente wurden mittels Aqua Regia ICP-AES (IM-2A16) bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt, zusammen mit Duplikaten, Standards und Leerproben, die von American Assay bereitgestellt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an das Analyselabor wurden standardmäßige Chain-of-Custody-Verfahren angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, der Zeitpunkt der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erteilung von Regierungsgenehmigungen und Finanzierungen, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt der ersten Mineralressourcenschätzung und der Überzeugung, dass Tyro NE nach der Schätzung in die Tiefe offen sein wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. Die Möglichkeit, dass künftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Ergebnissen der angrenzenden Konzessionsgebiete und den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; operative Risiken und Gefahren, die dem Bergbau innewohnen (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Betriebsunfälle, Geräteausfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); Metallpreisschwankungen; Umwelt- und behördliche Auflagen; Verfügbarkeit von Genehmigungen, Nichtumwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; schwankende Goldpreise; die Möglichkeit von Ausrüstungsausfällen und -verzögerungen, Überschreitungen der Explorationskosten, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine wirtschaftliche und politische Risiken, Markt- oder Geschäftsbedingungen, behördliche Änderungen, die Rechtzeitigkeit von Regierungs- oder behördlichen Genehmigungen und andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR eingereichten Unterlagen beschrieben sind. 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