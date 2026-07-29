Japans führender Einzelhändler im Kfz-Ersatzteilmarkt nutzt Rimini Smart Path, um Innovationen voranzutreiben, ohne den Betrieb seiner zentralen SAP-ECC- und Oracle-Datenbanksysteme zu unterbrechen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), die "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass AUTOBACS SEVEN Co., Ltd. seine zehnjährige Partnerschaft mit Rimini Street feiert ein Jahrzehnt, das von einem stabilen Kerngeschäft und Reinvestitionen in Innovationen geprägt war.

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AUTOBACS SEVEN Marks 10 Years of System Stability and Self-Funded Innovation with Rimini Street

Seit dem Wechsel zu Rimini Support für SAP ECC 6 im Jahr 2016 hat AUTOBACS SEVEN seine Partnerschaft auf Oracle Database ausgeweitet. Dies hat dem Unternehmen dabei geholfen, geschäftskritische Systeme zu stabilisieren, den Wartungsaufwand zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen freizugeben.

"Bei AUTOBACS SEVEN trifft sich unser Führungsteam regelmäßig, um zu besprechen, wie wir als Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren wachsen wollen. In diesen Gesprächen tauschen wir uns offen darüber aus, wie die Mittel am besten eingesetzt werden könnten", sagte Nobuo Norisue, Leiter der IT-Abteilung bei AUTOBACS SEVEN und Geschäftsführer von AUTOBACS Digital Initiative (ABDi). "Wann immer Fragen dazu aufkommen, wie unser IT-Budget eingesetzt werden soll, lassen wir uns von Rimini Street beraten, da das Unternehmen für uns eine ständige Quelle der Wertschöpfung darstellt. Meine Erwartungen an Rimini Street sind hoch, und sie werden regelmäßig erfüllt."

Eine jahrzehntelange Partnerschaft als Motor für Innovation

AUTOBACS SEVEN ist Japans führender Einzelhändler und Dienstleister im Kfz-Zubehörbereich und betreibt rund 1.300 Filialen in Japan sowie 150 Filialen im Ausland. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen Rimini Street mit der Betreuung seiner zentralen Systeme betraut, während es seine Präsenz ausgebaut und seine digitalen Dienste weiterentwickelt hat, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Nachdem AUTOBACS SEVEN im Jahr 2016 von der hervorragenden Reputation von Rimini Street in Bezug auf exzellenten Service und SAP-Fachwissen erfahren hatte, ersetzte das Unternehmen den Hersteller-Support durch den Rimini Support für sein ECC-6-System. Durch diese Entscheidung konnten die Supportkosten gesenkt werden, sodass Ressourcen für höherwertige Innovationen, darunter KI- und IoT-Initiativen, frei wurden.

"Im Kern besteht unsere Aufgabe darin, die Sicherheit unserer Communities zu gewährleisten und gleichzeitig die Welt unserer Kunden zu beleben und zu bereichern. Hohe Investitionen in Systeme, die weder Umsatz noch Mehrwert generieren, lenken von diesem Ziel ab", sagte Norisue.

Reduzierung des Wartungsaufwands in den Kernsystemen

Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Rimini Street hat AUTOBACS SEVEN die Partnerschaft um den Support für Oracle Database erweitert, sodass das Unternehmen nun über einen einzigen, bewährten Anbieter mit fundiertem Fachwissen sowohl in SAP- als auch in Oracle-Umgebungen verfügt.

"Der Wechsel zu Rimini Street hat unsere Lizenzstrategie verändert. Wir erwerben die Lizenzen nun direkt von Oracle und übertragen die Wartung sofort an Rimini Street, da wir wissen, dass wir dort einen qualitativ hochwertigeren Support zu deutlich geringeren Kosten erhalten", sagte Norisue.

Mit Rimini Street profitiert AUTOBACS SEVEN von folgenden Vorteilen:

Ein namentlich benannter, fest zugewiesener Primary Support Engineer, der von einem globalen Team aus Oracle- und SAP-Experten mit durchschnittlich mehr als 20 Jahren ERP-Erfahrung unterstützt wird

Garantierte Reaktionszeiten von 10 Minuten bei P1-Problemen, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, bei einer durchschnittlichen Reaktionszeit von weniger als 2 Minuten

Sofortige Einsparungen von 50 bei den jährlichen Supportgebühren und bis zu 90 niedrigere Gesamtbetriebskosten

Optimierte Anbieterverwaltung

"Dank der für 15 Jahre gültigen Garantie von Rimini Street für unsere SAP-ECC-6- und Oracle-Datenbank-Umgebungen können wir darauf vertrauen, dass unsere kritischen Systeme auch in den kommenden Jahren weiterhin gut unterstützt werden", so Norisue. "Mit der Unterstützung durch Rimini Street bei unseren ERP-Dienstleistungen können wir uns darauf konzentrieren, KI-Spezialisten und andere hochqualifizierte Ingenieure zu gewinnen, um den Unternehmenswert zu steigern und unseren Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten."

Die nächste Wachstumsphase vorantreiben

"Wir haben vor, unser Geschäft in den kommenden Jahren zu verdoppeln um dies zu erreichen, sind Innovation und herausragende technologische Lösungen erforderlich", sagte Norisue. "Wir sehen Rimini Smart Path als ein leistungsstarkes Instrument, das uns dabei helfen wird, dieses Wachstum voranzutreiben. Wir haben bereits die Grundlagen dafür geschaffen und planen nun, gemeinsam mit Rimini Street unser Geschäft weiter auszubauen."

Der Rimini Smart Path beschreibt eine bewährte, dreistufige Methodik "Support, Optimize, Innovate" -, die Unternehmen dabei unterstützt, auf ihren stabilen, unterstützten Systemen den Übergang zu KI- und Automatisierungsfunktionen im Rahmen vorhandener Budgets zu vollziehen.

"Unternehmen brauchen keine kostspieligen, störenden Transformationsprojekte, um Innovationen voranzutreiben", sagte Nancy Lyskawa, EVP und Chief Client Officer bei Rimini Street. Die erweiterte Partnerschaft von AUTOBACS SEVEN zeigt, wie Unternehmen den Wert ihrer bestehenden SAP- und Oracle-Investitionen erweitern und neue Agentic-AI-Funktionen mit den Einsparungen finanzieren können, die durch den Wechsel zu Rimini Support ermöglicht werden.

"Viele japanische Unternehmen haben Schwierigkeiten, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den IT-Wartungskosten und Investitionen in wertschöpfende Maßnahmen zu finden", sagte Norisue. "Wenn die Ressourcen begrenzt sind und die IT-Kosten übermäßig hoch sind, ist es von entscheidender Bedeutung, zu wissen, worauf man sich konzentrieren muss und wohin Ressourcen zu verlagern sind. Rimini Street sollte die erste Anlaufstelle eines Unternehmens sein, um Kosten zu senken und die Transformation ohne Betriebsunterbrechungen voranzutreiben."

Erfahren Sie, wie Rimini Smart Path AUTOBACS SEVEN zum Innovationstreiber macht.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine vergangenen Tatsachen dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "kann", "können", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und andere ähnliche Wörter, Redewendungen oder Ausdrücke gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, der globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen weder Prognosen der tatsächlichen Geschäftsentwicklung noch Aussagen über vergangene Tatsachen dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software zu informieren und die Produkte und Dienstleistungen aus unserem "Rimini Smart Path"-Lösungsportfolio zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen unserer Kunden im Hinblick auf Einsparungen im Vergleich zu Wettbewerbern; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Diensten zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit genügend Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierung; Zollkosten, einschließlich der von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängten Zölle und der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens betroffener Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie das Risiko, dass unserem Unternehmen durch die Berichterstattung über solche Themen zusätzliche Kosten oder Risiken entstehen; die laufenden Verpflichtungen aus Schuldendiensten im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten katastrophaler Ereignisse, die unseren Geschäftsbetrieb oder den unserer bestehenden und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf dem am 30. April 2026 eingereichten Formular 10-K beschriebenen Risiken, die von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K aktualisiert werden, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichte Unterlagen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie die Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen könnten. Auch wenn Rimini Street sich möglicherweise dazu entschließen wird, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

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